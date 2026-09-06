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«Deberías haber fichado por un gran club»: los aficionados del Arsenal se burlan de Morgan Rogers durante la derrota ante el Chelsea
Los aficionados del Arsenal se burlan de Rogers
Rogers dio a Chelsea un inicio de ensueño en el Emirates Stadium el domingo al marcar apenas 77 segundos después del comienzo del partido, pero el Arsenal acabó imponiéndose por 2-1. Según el Daily Mirror, los aficionados del Arsenal se burlaron sin piedad de Rogers cuando fue sustituido al final de la segunda parte.
Los seguidores locales le cantaron a Rogers: "Deberías haber fichado por un gran club", en referencia a su decisión de rechazar al Arsenal para fichar por el Chelsea durante el reciente mercado de fichajes. El Arsenal había planeado inicialmente fichar a Rogers procedente del Aston Villa, pero el club se negó a entrar en una guerra de pujas cuando el Chelsea presentó una oferta descomunal.
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Fichaje récord y choque de Rice
El Chelsea se hizo con Rogers por unos asombrosos 117 millones de libras, lo que le convirtió en el jugador británico más caro de la historia. Aunque Rogers ha disfrutado de un buen inicio de temporada, con dos goles en sus primeros partidos, el encuentro del domingo terminó en frustración para él y su equipo. La tensión estalló en la segunda parte, cuando Rogers se encaró con Declan Rice.
Rice pareció hacer tropezar a Rogers sin balón de por medio, lo que provocó un tenso enfrentamiento entre ambos jugadores y acabó con tarjeta amarilla para Rogers. La derrota supuso la primera del Chelsea bajo la dirección de Xabi Alonso.
El Arsenal se queda sin sus objetivos ofensivos
El Arsenal optó por no igualar la cifra de 117 millones de libras por Rogers, lo que le dejó sin una incorporación ofensiva de relumbrón este verano. Mikel Arteta había apuntado a jugadores de alto perfil para reforzar el ataque, pero varias operaciones no llegaron a materializarse. El Arsenal estuvo muy vinculado a Vinicius Jnr antes de que firmara un nuevo contrato con el Real Madrid, así como a Julian Alvarez, que quería salir del Atletico Madrid pero no pudo cerrar un traspaso a Londres.
A pesar de no haber logrado fichar a estos grandes objetivos, el Arsenal ha mantenido un arranque impecable en la nueva campaña, uniéndose a otro único equipo en la consecución de nueve puntos en sus tres primeros partidos.
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De cara a los próximos partidos
La victoria sitúa al Arsenal con nueve puntos, empatado con el Manchester City en lo más alto de la clasificación. Arteta centra ahora su atención en la Liga de Campeones de la UEFA, con el Arsenal viajando para enfrentarse al Nápoles el miércoles antes de visitar al Sunderland en competición nacional el sábado. Mientras tanto, el Chelsea sigue con seis puntos y buscará recuperarse cuando reciba al Hull City en Stamford Bridge el sábado, lo que dará a Alonso la oportunidad de abordar sus vulnerabilidades defensivas y disciplinarias.
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