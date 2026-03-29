«Si Julian Nagelsmann dice que está en periodo de prueba: ¿qué tiene que pasar para que ese periodo de prueba se convierta en una sanción? Eso me afecta», declaró Schult el domingo en el programa «Doppelpass» de Sport1. Aunque la emotividad es positiva en cierto modo, no debe «derivar en odio, insultos o discriminación», explicó la campeona olímpica.

Rüdiger, del Real Madrid, ha destacado en el pasado por sus acciones fuera del terreno de juego: desde insultos a aficionados y árbitros, pasando por el «gesto de decapitación», hasta el incidente en la final de la Copa del Rey, cuando lanzó un objeto al árbitro y fue sancionado con seis partidos. Además, su brutal falta en el partido contra el Getafe causó consternación entre muchos.

Tras su error en el Clásico, algunos observadores llegaron incluso a pedir la expulsión de Rüdiger de la selección nacional. Julian Nagelsmann optó, en cambio, por una especie de periodo de prueba. «Se ha alcanzado el límite. No debe permitirse más, de lo contrario habrá consecuencias más graves», afirmó.