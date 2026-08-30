Gerrard no se contuvo en su valoración del mercado de fichajes del Liverpool después de ver a Williams ayudar al Nottingham Forest a conseguir un trabajado empate en Merseyside. El excapitán de Anfield, en su condición de comentarista para TNT Sports, expresó su profunda frustración porque un jugador al que una vez tuteló en las categorías inferiores pudiera marcharse con tanta facilidad en 2022.

Al reflexionar sobre el impacto del galés, Gerrard se deshizo en elogios hacia el jugador de 23 años, que provocó un penalti que Morgan Gibbs-White transformó para adelantar al Forest antes de que el gol de Victor Munoz devolviera la igualdad.

"Neco ha estado genial para el Forest, y creo que el Forest ha sido genial para él. Es una buena combinación", dijo Gerrard. "Los aficionados le adoran. Está comprometido, es excelente sin balón, es físico. Y ahora mismo está jugando fuera de posición.

"Hay que recordar que es lateral derecho o carrilero derecho y que está haciendo un trabajo fantástico para el equipo en la izquierda. A lo largo de la temporada, puede cubrir ambos lados. Así que creo que, desde el punto de vista de un entrenador, desde luego no querrías perderlo".