Jonathan Moscrop
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«¡Deberíamos haber tenido más paciencia!»: Cesc Fabregas, frustrado por el fracaso del Como ante una Roma con diez jugadores
Fabregas lamenta la oportunidad perdida ante un rival con diez jugadores
El entrenador del Como, Cesc Fabregas, reconoció que su equipo se marchó del campo con pesar tras empatar 0-0 ante la Roma en la sexta jornada de la Serie A. El punto de inflexión llegó en el minuto 53, cuando el delantero de la Roma Donyell Malen recibió una tarjeta roja directa por una entrada sobre Bruno Kaiki.
Pese a jugar contra diez durante casi cuarenta minutos, el Como no logró superar a Pierluigi Gollini ni a la defensa de la Roma.
Fabregas consideró que a su equipo le faltó serenidad en el último cuarto del partido.
- Jonathan Moscrop
A la joven plantilla le faltó paciencia con el balón
Al analizar la última media hora, Fabregas señaló en qué falló su equipo pese a dominar el territorio. «No aprovechamos la superioridad numérica, tampoco cuando teníamos el balón. Deberíamos haber tenido más paciencia y haberlo movido más rápido», admitió Fabregas.
«Lamentamos el resultado final, pero el equipo rindió bien».
«Este equipo es joven, pero aun así consiguió evitar que el rival generara situaciones de contraataque, así que en ese sentido es positivo».
La justificación de Caqueret y la interrupción por la lesión del árbitro
El partido también dejó una situación poco habitual: el árbitro Michael Fabbri sufrió una lesión de rodilla e intercambió su puesto con el cuarto árbitro, Simone Sozza. Antes, Fabregas había elogiado a Maxence Caqueret por entrar en el equipo en medio de las rotaciones de la plantilla.
«Caqueret no está en nuestra lista para la Champions League. Se entrenó muy bien, así que me pareció justo darle entrada», señaló Fabregas.
«Independientemente de su posición táctica, merecía estar en el once titular».
- AFP
Ganando madurez de cara a futuras batallas en la Serie A
El empate permite al Como seguir avanzando en la clasificación de la Serie A y deja valiosas lecciones a la joven plantilla de Fabregas sobre cómo gestionar situaciones de partido en superioridad numérica.
El Como revisará el análisis de vídeo para mejorar la velocidad de circulación del balón antes de su próximo partido.
Fabregas confía en que la eficacia llegará a medida que sus jugadores adquieran experiencia en la máxima categoría.
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