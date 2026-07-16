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«¡Deberíamos haber seguido presionando!»: Marc Guehi cuestiona la táctica de Thomas Tuchel tras la derrota de Inglaterra en la semifinal del Mundial ante Argentina
Guehi expresa su frustración por el cambio defensivo
Guehi criticó la pasividad de Inglaterra tras adelantarse 1-0 ante Argentina en el minuto 55. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en el final dieron la vuelta al marcador.
«En cuanto nos pusimos 1-0 por delante, pareció que solo intentábamos aguantar el resultado, lo cual, a este nivel, no es suficiente, así que estoy destrozado», declaró el defensa del Manchester City en unas declaraciones recogidas por The Sun. Añadió: «Deberíamos haber seguido adelante. Deberíamos haber seguido presionando. Daba la sensación de que, en cuanto marcamos, la mentalidad pasó a ser la de replegarnos y defender».
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Guehi, sin saber a qué torneo irá Inglaterra
Tras la derrota, un abatido Guehi admitió no poder pensar en el futuro: «No lo sé. Es difícil ahora. Solo siento decepción».
El cambio defensivo de Tuchel suscita críticas generalizadas
El equipo de Tuchel apenas tuvo un 12 % de posesión entre el gol de Gordon y el de Martínez en el 92, y el seleccionador inglés pasó a un 5-4-1 al introducir a Ezri Konsa, Dan Burn y Nico O'Reilly. El cambio táctico ha sido muy criticado por comentaristas como Wayne Rooney, y los comentarios de Guehi indican que la plantilla lo compartía.
«Las decisiones de Tuchel nos han costado caro», afirmó Rooney. «Si eres un jugador ofensivo, vas ganando 1-0 y ves esos cambios, pierdes la confianza; solo puedes salirte con la tuya unas pocas veces.
Entonces piensas: “Oh, no, vamos a replegarnos tanto tiempo; ¿cómo saldremos de esto?”. Es pánico de verdad. No puedes ganar por un gol y luego ceder la pelota y renunciar a marcar el segundo, porque eso es lo que quieres hacer».
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Tuchel se muestra desafiante pese a las críticas y cuenta con el respaldo de la FA.
A pesar de las críticas, Tuchel se mostró desafiante tras el partido y destacó haber llegado a semifinales. «Seguiremos adelante con el contrato hasta la Eurocopa que se disputará en casa. Estoy deseando que llegue, aunque ahora mismo resulte difícil mirar tan lejos», afirmó el alemán. «Muchas grandes selecciones quedan eliminadas antes de las semifinales, así que es un logro. Nadie quiere oír eso en este momento; yo tampoco, porque nos exigimos lo máximo. Esa es la naturaleza de la competitividad».
Renovó en febrero hasta 2028 y cuenta con el respaldo de la Federación Alemana. Como exentrenador del Chelsea, el Bayern y el PSG, ha dirigido 21 partidos: 16 victorias, 2 empates y 3 derrotas.
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