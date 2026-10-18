Farke expresó una mezcla de orgullo y frustración después de que el Leeds United empatara en un disputado encuentro contra el Manchester United. El entrenador del Leeds consideró que su equipo hizo lo suficiente para llevarse los tres puntos en un partido en el que se esperaba que se impusiera a su histórico rival.

«Estamos un poco decepcionados por haber conseguido solo un punto», admitió Farke a Sky Sports en su análisis posterior al partido. «En general, creo que no había motivos para ir perdiendo al descanso, pero sigue siendo el Manchester United. En la segunda parte logramos el empate. Deberíamos haber mantenido el dominio; demasiados disparos se fueron por encima del larguero, pero, en general, fue una actuación sólida. Deberíamos haber ganado el partido, pero hay que seguir adelante. Fuimos el equipo dominante, pero no supimos aprovecharlo porque nos faltó calidad en el área y sus inmediaciones».

El resultado deja al Leeds en séptima posición en la clasificación de la Premier League, tres puntos por delante del equipo visitante. El Leeds mantiene un registro impresionante en Elland Road, donde sigue invicto en todas las competiciones desde marzo.