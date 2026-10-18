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«¡Deberíamos haber ganado!»: Daniel Farke considera «un halago» que el Leeds fuese favorito ante el Manchester United, pero se marcha frustrado después de que su equipo se dejara puntos pese a dominar
Farke reacciona al empate en Elland Road
Farke expresó una mezcla de orgullo y frustración después de que el Leeds United empatara en un disputado encuentro contra el Manchester United. El entrenador del Leeds consideró que su equipo hizo lo suficiente para llevarse los tres puntos en un partido en el que se esperaba que se impusiera a su histórico rival.
«Estamos un poco decepcionados por haber conseguido solo un punto», admitió Farke a Sky Sports en su análisis posterior al partido. «En general, creo que no había motivos para ir perdiendo al descanso, pero sigue siendo el Manchester United. En la segunda parte logramos el empate. Deberíamos haber mantenido el dominio; demasiados disparos se fueron por encima del larguero, pero, en general, fue una actuación sólida. Deberíamos haber ganado el partido, pero hay que seguir adelante. Fuimos el equipo dominante, pero no supimos aprovecharlo porque nos faltó calidad en el área y sus inmediaciones».
El resultado deja al Leeds en séptima posición en la clasificación de la Premier League, tres puntos por delante del equipo visitante. El Leeds mantiene un registro impresionante en Elland Road, donde sigue invicto en todas las competiciones desde marzo.
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Tomarse la etiqueta de favoritos como un elogio
Farke se apresuró a señalar que lo que se decía del partido antes de que comenzara era una muestra del trabajo realizado por su plantilla durante los primeros meses de la temporada. Que se considere al Leeds superior al Manchester United antes de enfrentarse a él es poco habitual, y el exentrenador del Norwich City lo ve como una señal de progreso.
«Nos tomamos como un cumplido que nos vieran como favoritos ante el Manchester United, porque significa que hemos hecho muchas cosas bien durante el último mes. Pero nos lo hemos ganado», explicó Farke. «Queríamos demostrar que esos comentarios estaban justificados. Dice mucho del respeto que nos hemos ganado. En general, esta es nuestra situación ahora mismo y es una buena posición. Sigue siendo difícil sumar puntos en esta liga. Hay que tener acierto y ser muy, muy eficaces, pero tenemos que seguir adelante».
Ocasiones desaprovechadas en un derbi de alta tensión
El partido estuvo a la altura de lo esperado en la tradicional rivalidad de las Rosas, con un ambiente ensordecedor y una sucesión de entradas duras. En los primeros compases predominó el juego físico sobre la brillantez técnica, y tanto Bruno Fernandes como Gabriel Gudmundsson vieron la tarjeta amarilla en un arranque frenético.
El encuentro se desató antes de la media hora, con ocasiones consecutivas en ambas áreas. Senne Lammens evitó el gol de Nico Elvedi con una parada en plena estirada y, acto seguido, Bryan Mbeumo, libre de marca, desperdició una ocasión clarísima al cabecear fuera. Sin embargo, Mbeumo se resarció diez minutos antes del descanso: se impuso a James Justin para recibir un exquisito pase de Youri Tielemans al área y dio la ventaja a los visitantes al término de la primera parte.
El Leeds reaccionó bien tras el descanso y empató por medio de Dominic Calvert-Lewin. El delantero aprovechó un balón suelto tras un córner en el que intervino Tarik Muharemovic para igualar el marcador y encender a la afición local.
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Aumenta la presión sobre Michael Carrick
Mientras el Leeds piensa en lo que pudo haber sido, la situación del entrenador del Manchester United, Carrick, sigue siendo precaria. El empate en Elland Road amplió a seis su racha de partidos sin ganar en todas las competiciones, una mala dinámica que el club no sufría desde el final de la temporada 2018-19.
El Manchester United centrará ahora su atención en la Champions League: el miércoles viajará para enfrentarse al Como, antes de volver a la Premier League el domingo para recibir al Bournemouth en Old Trafford.
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