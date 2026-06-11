Getty Images Sport
Traducido por
«¡Debería retirarse ya!» - Una leyenda del fútbol alemán da un consejo sorprendente a Julian Nagelsmann antes del Mundial
Ganar es la señal definitiva para retirarse
Matthäus cree que la cima del fútbol internacional es el mejor momento para que Nagelsmann se vaya. El legendario ex capitán alemán sugiere que el exentrenador del Bayern deje la DFB tras ganar el torneo, en lugar de cumplir su contrato.
En declaraciones a Bild, Matthäus explicó la lógica de una posible salida sorpresa tras ganar el torneo. «Si se proclama campeón del mundo, debería dimitir por voluntad propia», afirmó. «Se convertiría entonces en el tercer seleccionador más joven de la historia en ganar un Mundial, tras el uruguayo Alberto Suppici en 1930 y el brasileño Mario Zagallo en 1970. ¿Qué vendría después? No lo sé, pero me imagino que querría volver a la rutina diaria».
- Getty Images Sport
Otro punto de vista
Aunque Nagelsmann se ha adaptado al ritmo de la selección desde que asumió el cargo en 2023, Matthäus cree que el técnico de 38 años podría echar de menos la intensidad del fútbol de clubes. Sin embargo, también añadió: «Por otra parte, quizá ahora le guste demasiado el trabajo en la selección, donde no estás en el punto de mira ni te enfrentas a retos diarios, salvo durante los torneos».
Sin excusas ante el fracaso
Aunque el éxito final ofrece una salida, Matthäus fue tajante sobre las consecuencias del fracaso. Alemania, en el Grupo E con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, busca superar su eliminación en cuartos de la Euro 2024 ante España.
Matthäus advirtió que una nueva eliminación temprana haría insostenible el puesto del seleccionador: «Si quedara fuera en la fase de grupos, tendría que dimitir; no habría argumentos para seguir. Pero ni quiero imaginar ese escenario», reconoció, consciente de la presión que tiene la DFB para evitar nuevos fracasos como los de 2018 y 2022 con Joachim Löw y Hansi Flick.
- AFP
El camino de Alemania hacia la quinta estrella
Alemania debutará el domingo ante la débil Curazao, y luego se medirá a Costa de Marfil y Ecuador. Tras caer en la fase de grupos en los dos últimos Mundiales, su primer objetivo es avanzar a la siguiente ronda y, después, ganar los cinco partidos eliminatorios que faltan para lograr la quinta estrella.
Matthäus sigue priorizando el estilo de juego y exige un enfoque enérgico: «¡Depende del cómo!». Subraya que el equipo de Nagelsmann debe mostrarse valiente en la escena mundial para convencer a público y expertos de que el fútbol alemán ha vuelto a la cima.