Kane, suele ser un lanzador de penaltis muy certero, pero falló su primer intento: el portero croata Dominik Livakovic adivinó el ángulo y detuvo el lanzamiento. Sin embargo, el árbitro Clement Turpin ordenó repetirlo. Livakovic se había adelantado ligeramente antes del tiro y el defensa Josko Gvardiol entró al área demasiado pronto.

En el segundo intento, Kane acertó la esquina inferior derecha y marcó, mientras Livakovic se lanzaba al lado opuesto.

Después, el exjugador de la Bundesliga Kevin-Prince Boateng criticó la arrancada retardada de Kane, a quien acusó de hacer que los porteros abandonen la línea demasiado pronto. «Eso debería prohibirse», dijo a CBS.