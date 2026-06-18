En el minuto 9 del primer partido de grupo contra Croacia, el VAR otorgó un penalti a los Three Lions, que Kane, su lanzador habitual, se disponía a lanzar. Antes, Luka Modric había derribado a Noni Madueke dentro del área al intentar despejar.
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«Debería prohibirse»: duras críticas a la artimaña de Harry Kane en el penalti durante la victoria de Inglaterra contra Croacia
Kane, suele ser un lanzador de penaltis muy certero, pero falló su primer intento: el portero croata Dominik Livakovic adivinó el ángulo y detuvo el lanzamiento. Sin embargo, el árbitro Clement Turpin ordenó repetirlo. Livakovic se había adelantado ligeramente antes del tiro y el defensa Josko Gvardiol entró al área demasiado pronto.
En el segundo intento, Kane acertó la esquina inferior derecha y marcó, mientras Livakovic se lanzaba al lado opuesto.
Después, el exjugador de la Bundesliga Kevin-Prince Boateng criticó la arrancada retardada de Kane, a quien acusó de hacer que los porteros abandonen la línea demasiado pronto. «Eso debería prohibirse», dijo a CBS.
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Kane explica su técnica: «Precisamente por eso investigo tan a fondo».
No obstante, Kane no usó en su primer penalti ninguna técnica de carrera especial ni prohibida. Incluso con la camiseta del FC Bayern, este jugador de 32 años retrasa a veces su movimiento justo antes de llegar al punto de lanzamiento. El reglamento oficial lo permite si se mantiene una secuencia de movimiento fluida y el lanzador no se detiene bruscamente.
El propio Kane lo confirmó: «Al ver las grabaciones, noté que sale rápido, así que con una carrera más lenta podía salirse de la línea», explicó el capitán de los Three Lions.
En el segundo penalti «refiné un poco la técnica. Por eso investigo tanto, y al final funcionó», añadió Kane.
Gracias a su tanto, Inglaterra venció 4-2 a Croacia en su debut mundialista; Kane también marcó de cabeza el 2-0, mientras que Jude Bellingham y Marcus Rashford completaron la cuenta.