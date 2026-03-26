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«Debería haber sido titular en más partidos de los que ha sido»: Freddy Adu muestra su preocupación por la escasa participación de Cavan Sullivan en el Philadelphia Union
¿Qué edad tenía Sullivan cuando debutó en la MLS?
Sullivan dio el salto al fútbol profesional en julio de 2024, a la increíble edad de 14 años y 293 días. Como era de esperar, su debut despertó un gran interés, y los acontecimientos en Norteamérica cautivaron a una audiencia mundial.
Lo mismo ocurrió en su día con Adu, quien debutó con el D.C. United a la misma edad que Sullivan, con 20 años de diferencia entre esos dos momentos que batieron récords. Estar a la altura de las expectativas es notoriamente difícil, ya que el talento natural no garantiza el éxito a lo largo de toda la carrera.
Sin embargo, Sullivan está considerado como una de las promesas más prometedoras y ha seguido progresando de forma impresionante tras asegurarse su futuro fichaje por el Manchester City, uno de los gigantes de la Premier League.
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Adu explica por qué Sullivan debería tener más minutos de juego
Cuando se produzca ese cambio, será un jugador más maduro y con más experiencia, y el Union seguirá beneficiándose de su precoz talento durante algún tiempo aún. ¿Están haciendo lo suficiente para impulsar a Sullivan, teniendo en cuenta que rivales como los New York Red Bulls están dando minutos de juego regulares a adolescentes como Julian Hall, Adri Mehmeti y Matthew Dos Santos esta temporada?
Cuando se le planteó esa pregunta a Adu, el exinternacional estadounidense —en declaraciones exclusivas a GOAL a través de https://casinostreamers.com/— dijo: «Creo que debería haber sido titular en más partidos de los que ha sido. Al menos en este momento. Creo que necesita esa experiencia. Necesita saber o aprender cómo ser titular habitual en un equipo. En un equipo profesional, diría yo.
«Obviamente, es titular habitual cuando juega con el equipo juvenil y también con la selección juvenil y todo eso. Pero es diferente cuando juegas contra hombres adultos para los que esto es su trabajo, que tienen hijos, que tienen familias que mantener. Es diferente. Han trabajado toda su vida para llegar hasta ahí. Así que, como jugador joven, tienes que aprender a ser titular habitual. A hacer lo que sea necesario para ayudar al equipo a ganar.
«A veces, cuando eres un jugador joven y tienes un gran nombre y te sacan al campo, habrá partidos —de hecho, habrá muchos partidos— en los que tendrás que jugar de una forma a la que quizá no estés acostumbrado porque es lo que el equipo necesita para tener las mejores opciones en ese partido concreto».
Adu continuó diciendo: «Creo que Filadelfia está siendo cautelosa para no exigirle demasiado en este momento. Eso es lo que pienso. Pero creo que hay una forma de hacerlo. Y Filadelfia tiene razón en ser cautelosa. Quiero decir, es una situación única. Pero hay una forma de hacerlo.
«Creo que, en un periodo de diez partidos, quizá sea titular entre cuatro y seis veces. Y quizá lo saquen del banquillo para que juegue media hora o los últimos veinte minutos del partido, etc. Pero necesita esa experiencia. Creo que salir desde el banquillo requiere una mentalidad completamente diferente a la de ser titular».
Los retos a los que se enfrentan Sullivan y otros jóvenes prodigios, explicados
Aunque Sullivan es más que capaz de desempeñar un papel decisivo, es consciente de que su desarrollo no puede —ni debe— precipitarse. Sin embargo, llegará un momento en el que habrá que acelerar ese proceso.
Adu añadió sobre los retos a los que se enfrenta Sullivan para intentar hacerse con un puesto de titular: «Como jugador joven, sales en los últimos 20 minutos más o menos y tienes que ponerte al día con el ritmo y la velocidad del partido.
Y es difícil tener un impacto de esa manera porque te lleva un poco de tiempo ponerte al día. Y a veces hay situaciones diferentes. A veces el partido exige que, si alguien se lesiona y tú entras, tienes que ayudar al equipo a defender y proteger la ventaja. O tienes que ayudar al equipo a intentar marcar un gol. O tienes que ayudar al equipo a mantener la posesión. Hay tantas formas diferentes en las que puede desarrollarse el partido. Y como jugador, es muy complicado.
«Pero cuando eres titular habitual, cuando te conviertes en titular habitual, tu forma de pensar es completamente diferente. Es como: “Vale, empezamos desde el principio, listos para jugar”. Ya sabes, estás en el campo con todos los demás. Aprendes mientras juegas como titular, realmente aprendes a marcar la diferencia como titular».
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El Philadelphia Union necesitará encontrar la inspiración de algún lado en 2026
Al Union le vendría bien un destello de inspiración, ya que sigue sin conocer la victoria y sin sumar ningún punto tras cinco jornadas en este inicio de la temporada 2026 de la MLS, lo que lo mantiene anclado en la última posición de la Conferencia Este.
El momento de Sullivan llegará, de eso no hay duda; solo tiene que ser paciente y estar preparado para cuando llegue su gran momento. Si en Filadelfia no se consigue rectificar rápidamente este mal comienzo, es probable que se deposite la confianza en una superestrella emergente más pronto que tarde.