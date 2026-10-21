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¿Debería haber regresado a Europa Darwin Nunez, exdelantero del Liverpool? Gus Poyet explica por qué el enigmático uruguayo ha permanecido en la liga saudí con un contrato «de locos»
Nunez fichó por el Liverpool por una elevada suma de dinero.
Nunez se revalorizó durante sus fructíferas etapas en España y Portugal con el Almería y el Benfica, respectivamente. Sus impresionantes 34 goles en la temporada 2021-22 hicieron que el Liverpool, uno de los grandes del fútbol inglés, se interesara por él.
El Liverpool desembolsó una gran suma por él, con un acuerdo que podía alcanzar los 85 millones de libras (114 millones de dólares). El sudamericano no superó los 20 goles en ninguna de sus tres temporadas en Merseyside.
Llegó a proclamarse campeón de la Premier League, pero perdió posiciones en la jerarquía ofensiva y dejó de tener asegurada la titularidad. Para algunos se convirtió en objeto de burla y se ganó fama de desperdiciar ocasiones claras de gol.
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Un delantero, frustrado en el Al-Hilal por el fichaje de Benzema
Con el Liverpool tomando otro rumbo y una oferta lucrativa sobre la mesa, su traspaso a Oriente Medio se cerró en el verano de 2025. Nunez recaló inicialmente en el Al-Hilal, pero vio cómo el club fichaba al ganador del Balón de Oro Karim Benzema unos meses después, lo que le impidió ser inscrito al haberse alcanzado el cupo de jugadores extranjeros.
En lugar de dar por perdida su etapa en la Saudi Pro League, se acordó una cesión al Al-Diriyah. Allí ha marcado goles y se ha convertido en una pieza importante en los planes de Diego Forlan para la selección de Uruguay.
Por qué Nunez no ha regresado al fútbol europeo
En algún momento se había planteado un regreso de Nunez a Inglaterra, pero por ahora parece feliz donde está. Preguntado si eso le sorprende, Poyet, que habló en colaboración con Gambling.com, la web de referencia sobre sitios de casino, declaró a GOAL: «Tuvo la oportunidad porque tomó una decisión en Liverpool: irse allí con un contrato desorbitado. La cosa empezó bastante bien. Luego Al-Hilal fichó a Benzema y él quedó fuera de la lista, no podía jugar, lo cual fue un problema para él».
«Y luego, este año, incluso sin Benzema, se marchó cedido a otro equipo y probablemente mantenga su contrato. Me da la impresión de que quiere quedarse allí una temporada. Quizá una decisión familiar pueda hacerle cambiar de opinión, por los hijos, el colegio, los estudios o lo que sea. Pero, si no, no parece que vaya a marcharse».
«Y menos aún ahora que siente que ha recuperado su mejor nivel también con la selección, porque Diego Forlan volvió a darle el dorsal nueve, como diciéndole: “Este es tuyo”. Así que, jugando en su club y con la selección, probablemente no cambie de aires pronto».
«Pero es verdad lo que dices: 27 años. ¡No sé por qué parece mayor! Creo que Darwin es un jugador que necesita tener confianza. Hay que darle confianza. Hay que hacerle sentir que es el nueve».
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¿Qué le depara el futuro al imprevisible delantero?
Esa confianza en sí mismo se resintió un poco en el Liverpool, en medio de las dudas sobre su capacidad para ser una fuente fiable de goles en los clubes más grandes, pero está claro que sigue teniendo gol, además de la potencia y la velocidad que siempre han destacado en su juego.
Quizá regrese al fútbol europeo en alguno de los próximos mercados de fichajes, ya que los equipos de esa parte del mundo siempre buscan un nueve contrastado, pero por ahora no parece tener prisa por poner fin a su aventura en Arabia.
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