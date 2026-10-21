En algún momento se había planteado un regreso de Nunez a Inglaterra, pero por ahora parece feliz donde está. Preguntado si eso le sorprende, Poyet, que habló en colaboración con Gambling.com, la web de referencia sobre sitios de casino, declaró a GOAL: «Tuvo la oportunidad porque tomó una decisión en Liverpool: irse allí con un contrato desorbitado. La cosa empezó bastante bien. Luego Al-Hilal fichó a Benzema y él quedó fuera de la lista, no podía jugar, lo cual fue un problema para él».

«Y luego, este año, incluso sin Benzema, se marchó cedido a otro equipo y probablemente mantenga su contrato. Me da la impresión de que quiere quedarse allí una temporada. Quizá una decisión familiar pueda hacerle cambiar de opinión, por los hijos, el colegio, los estudios o lo que sea. Pero, si no, no parece que vaya a marcharse».

«Y menos aún ahora que siente que ha recuperado su mejor nivel también con la selección, porque Diego Forlan volvió a darle el dorsal nueve, como diciéndole: “Este es tuyo”. Así que, jugando en su club y con la selección, probablemente no cambie de aires pronto».

«Pero es verdad lo que dices: 27 años. ¡No sé por qué parece mayor! Creo que Darwin es un jugador que necesita tener confianza. Hay que darle confianza. Hay que hacerle sentir que es el nueve».