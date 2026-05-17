«¡Debería haber ganado un Balón de Oro!» - Antoine Griezmann suma su asistencia 100 con el Atlético de Madrid en su último partido en casa antes de fichar por la MLS, mientras Jan Oblak encabeza los homenajes

La marcha de Antoine Griezmann al Orlando City como agente libre pone fin a una era. Llegó al Atlético en 2014 procedente de la Real Sociedad por 54 millones de euros y pronto se convirtió en una estrella mundial. En 2019 fichó por el Barcelona por 120 millones, pero en 2021 volvió cedido al equipo de Diego Simeone antes de regresar definitivamente por 22 millones. A lo largo de sus dos etapas, ayudó al Atlético a ganar la Europa League, la Supercopa de España y la Supercopa de la UEFA.