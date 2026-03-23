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¿Debería formar parte de la selección inglesa para el Mundial Max Dowman, la joven promesa del Arsenal de 16 años? El exfutbolista Michael Owen, que en su día fue una sensación adolescente, responde a la pregunta de si es «demasiado pronto»
Dowman está haciendo historia, tal y como lo hizo Owen en su día
Owen irrumpió con fuerza en el Liverpool en mayo de 1997, al marcar en su debut con los Reds en un partido de la Premier League contra el Wimbledon. Poco más de un año después, arrasó en la fase final del Mundial con tan solo 18 años —convirtiéndose en el debutante más joven de Inglaterra en esa competición—, antes de estrenarse como goleador en el torneo contra Rumanía y de marcar un gol espectacular en un dramático partido de octavos de final contra Argentina.
Owen, que acabaría ganando el Balón de Oro, ya contaba con una temporada completa de fútbol profesional a sus espaldas antes de pisar el escenario deportivo más importante. Dowman, que acaba de cumplir 16 años en Nochevieja, aún no se encuentra en esa situación. Solo ha disputado siete partidos con el Arsenal, tres de ellos como suplente en la Premier League.
Hizo historia al convertirse en el goleador más joven de esa división, con un impresionante gol en una contra ante el Everton que reescribió los libros de historia. Su potencial es evidente para todos, y ya se ha sugerido que podría entrar rápidamente en los planes de Tuchel para la selección inglesa.
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¿Una decisión acertada o prematura? La opinión de Owen sobre Dowman para la selección inglesa
¿Sería esa la decisión correcta o una tomada con demasiada precipitación para un joven que, por ahora, sigue formando parte de la selección sub-19 de los Young Lions? Owen —embajador oficial en el Reino Unido de Casino.org, una página web de comparativas de confianza que destaca los mejores casinos online para los jugadoresbritánicos— respondió a GOAL cuando se le planteó esa pregunta: «Si son lo suficientemente buenos, entonces sí, no tendría ningún problema.
Obviamente, decir simplemente que son lo suficientemente buenos es una cosa, pero eso conlleva un montón de aspectos diferentes que hay que tener en cuenta. ¿Ha logrado lo suficiente? ¿Ha hecho lo suficiente? Bueno, desde luego que todavía no. Me refiero a que estás hablando de si va a ir en lugar de un [Bukayo] Saka, un [Phil] Foden, un [Jude] Bellingham o un Anthony Gordon. Estás hablando de jugadores que llevan muchas, muchas temporadas, con un historial más que demostrado.
«Max Dowman, ¿qué ha jugado? Tres partidos en la Premier League, saliendo como suplente. Básicamente tendría que ser titular en prácticamente todos los partidos de aquí al final de la temporada y arrasar con todo para que puedas justificar que se adelante a lo que probablemente sea la parte más fuerte de nuestro equipo en esas bandas de ataque.
«Así que, por mucho que sea un gran admirador suyo y esté deseando ver la fantástica carrera que podría tener, probablemente —basándonos en todas las pruebas que se nos han presentado— sea un poco pronto».
Otros que están por delante de Dowman en la jerarquía
Al ser presionado para que aclarara si una decisión sorprendente sobre Dowman podría considerarse un desaire a los esfuerzos de jugadores más experimentados —como el capitán del West Ham, Jarrod Bowen, y el extremo del Newcastle, Jacob Murphy, que aún espera su primera convocatoria—, Owen añadió: «Este es un juego cruel. La vida puede ser cruel. Si alguien es mejor que otro o si alguien nos da más posibilidades de ganar un Mundial que otra persona, me temo que por eso se paga a los seleccionadores tanto dinero: para que tomen las grandes decisiones. Así que, en muchos sentidos, no tengo ningún problema con eso.
«Pero, si los jugadores que has mencionado fueran bastante mediocres, entonces se podría decir: “Bueno, ¿sabes qué? De todas formas no vamos a ganarlo con tal o cual; son mediocres, así que más vale arriesgarse”. Entonces lo entendería. Pero alguien como Jarrod Bowen, quiero decir, es sencillamente excepcional. Yo defendería con firmeza que se alineara a alguien como Jarrod Bowen. Creo que es así de bueno. Si no lo alineara de titular, intentaría que saliera desde el banquillo. Y luego tienes a jugadores como Saka en la posición de Dowman, y otros.
«Para alguien que ha jugado unos pocos partidos y todos desde el banquillo, tendría que ser titular prácticamente en todos los partidos del Arsenal, darlo todo, y entonces dirías: “Dios mío, tenemos que arriesgarnos, tenemos que ficharlo”. Así que, tal y como están las cosas, yo no lo haría. Pero, como digo, eso no es una crítica hacia él. Estoy deseando ver cómo evoluciona su carrera. Es un comienzo maravilloso, obviamente, pero aún es muy, muy, muy pronto».
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Contrato profesional: un futuro prometedor para la joven estrella Dowman
Se dice que el Arsenal tiene un acuerdo previo con Dowman, canterano de Hale End, que le permitirá firmar un contrato profesional cuando cumpla 17 años a finales de este año.
Para entonces, debería haber acumulado muchos minutos de juego en la Premier League, además de haber disputado partidos de copa nacional y de la Liga de Campeones, pero aún está por ver si habrá conseguido la convocatoria con la selección absoluta.