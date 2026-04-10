«Debería renunciar a participar en el Mundial. Si noto que algo no va bien en mi juego, tengo que trabajar en mí mismo para volver a estar listo», declaró Kahn en Sky, en el programa «Triple – der Hagedorn-Fußballtalk», el jueves por la noche.
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«Debería abstenerme»: el exdirector del FC Bayern de Múnich desaconseja a Jamal Musiala que participe en el Mundial
Musiala se fracturó el peroné el verano pasado en el Mundial de Clubes con el Bayern Múnich ante el París Saint-Germain y estuvo de baja hasta enero. Desde entonces, el jugador de 23 años vuelve poco a poco a los terrenos de juego, aunque aún le falta para recuperar su mejor nivel.
Por eso, el técnico del FCB, Vincent Kompany, lo usa con cautela: desde su regreso solo ha jugado un partido completo de 90 minutos. Julian Nagelsmann tampoco lo convocó para la última concentración de Alemania.
«Conocemos su nivel antes de la lesión. Fue muy grave. No solo importa lo físico, sino también lo mental: ¿cómo está anímicamente? ¿Está listo para afrontar los duelos al 100 %?», añadió Kahn.
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¿Jamal Musiala? «Debe recuperar la forma».
El exdirector general del Bayern aconsejó a Musiala que, quizá, se saltara el próximo torneo en Estados Unidos, México y Canadá para centrarse en recuperar su mejor nivel. «Como jugador, te preguntas: ¿el Mundial es una opción o primero debo recuperar mi forma?», afirmó Kahn.
El exinternacional Dietmar Hamann coincide: «Ahora mismo el Mundial no es una opción para Jamal. Debe recuperar su nivel; cuando lo haga, todo irá bien. Pero el tiempo corre: solo quedan siete semanas». Todo debe salir perfecto».
Nagelsmann anunciará la lista preliminar el 12 de mayo y deberá entregar la definitiva a la FIFA a principios de junio.
Mundial 2026: el calendario
Fecha
Ronda
Del 11 al 27 de junio
Fase de grupos
Del 28 de junio al 3 de julio
Octavos de final
Del 4 al 7 de julio
Octavos de final
9–11 de julio
Cuartos de final
14 y 15 de julio
Semifinales
18 de julio
Partido por el tercer puesto
19 de julio
Final