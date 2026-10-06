El informe recogió las opiniones de algunos periodistas en España, que consideran que Mbappé debería centrarse durante su periodo de recuperación en trabajar dentro de la ciudad deportiva del Real Madrid, al estimar que sus repetidas apariciones fuera del campo podrían dar la impresión de que existe un desafío hacia la directiva del club y su entrenador.

Josep Pedrerol, presentador del programa «El Chiringuito», dijo: «No digo que se trate de un conflicto con el Real Madrid, pero podría dar esa impresión».

Y añadió: «Él quiere el Balón de Oro, pero el Real Madrid quiere más de él, quiere que [Mbappé] esté más vinculado al club, que trabaje y que lo veamos entrenar de verdad. Debe ser portada por lo que ocurre dentro del campo, no fuera de él».

Pedrerol prosiguió: «Mbappé está empezando a perder el cariño de la afición del Real Madrid, y esto es de lo peor que le puede pasar a cualquier futbolista. Creo que ha llegado el momento de que piense en lo que quiere y a dónde quiere ir, y en si realmente desea el cariño de la afición del Real Madrid».

Pedrerol considera que la afición del club espera que Mourinho, conocido por su fuerte personalidad, trate con mayor firmeza al capitán de la selección francesa y no dé la impresión de que permite al jugador hacer lo que le plazca, aunque eso vaya a veces en detrimento del equipo.

Y dijo: «La afición del Real Madrid también quiere a un Mourinho combativo, al Mourinho que defiende al club y lo pone por encima de todo, que no se rinde ante ningún jugador y que tiene el valor de decirle a la cara a cualquier jugador lo que piensa, sea quien sea. Mourinho, ¡vuelve con nosotros!».