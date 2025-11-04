El debate de Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo es calificado como 'triste' mientras que el ex compañero de equipo del Manchester United de la estrella del Al-Nassr admite que ganar la Copa del Mundo podría hacer al capitán de Portugal el indiscutible GOAT

La discusión sobre quién ocupa el puesto número 1 en cualquier lista de todos los tiempos continuará, con Ronaldo y Messi habiendo elevado el nivel de brillantez individual a alturas nunca antes vistas. Campbell, sin embargo, opina que no deberían enfrentarse entre sí, ya que aportan cualidades diferentes.

Sin embargo, está intrigado por ver si Ronaldo puede completar su colección de medallas inspirando a Portugal a ganar una Copa del Mundo. Campbell - hablando con GOAL a través de Casino.org, el popular recurso conocido por ayudar a los británicos a encontrar los mejores casinos en línea en el Reino Unido - dijo cuando se le preguntó si ganar una corona mundial elevaría a CR7 por encima de Messi: “Tienes un argumento para decir eso.

“Para mí, disfruto a ambos. No diría que uno es mejor que el otro. Me encanta la forma en que juega Messi y me encanta todo lo que Ronaldo ha logrado. Para mí, son dos de los mejores jugadores que jamás lo hayan hecho. A veces creo que es un poco triste cómo la gente pone a uno contra el otro. ¡Simplemente son dos chicos increíbles. ¡Disfrútalos!”