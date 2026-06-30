¡Debacle en el Mundial por un «escándalo total» del VAR! Julian Nagelsmann y la selección alemana se sienten privados del gol de la victoria contra Paraguay

Un córner de Nathaniel Brown llegó al segundo palo, donde Tah cabeceó a gol en el 102’. Tras revisar el VAR, el árbitro anuló el tanto por una supuesta falta de Anton sobre Gill.
«Solo se puede decir que la decisión es absolutamente incomprensible», se quejó Kinhöfer, experto arbitral de ZDF, y añadió: «Me faltan las palabras».
También Ittrich, comentarista de MagentaTV, añadió: «Es muy puntilloso. Hay contacto, pero no empujón, empuje ni sujeción». Para él no fue «una decisión errónea clara. La intervención del VAR no estaba justificada y el gol era válido».
La antigua protección al portero en el área de cinco metros, donde ocurrió la entrada de Anton, «ya no existe», añadió Ittrich. «No le agarró del brazo, no lo empujó ni lo sujetó». Además, recordó que el árbitro Jayed podría haber mantenido su decisión inicial pese a la indicación del VAR. «Para mí, fue una decisión errónea», concluyó Ittrich.