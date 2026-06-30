¡Debacle en el Mundial por un error del VAR! Julian Nagelsmann y la selección alemana se sienten privados del gol de la victoria contra Paraguay

Un córner de Nathaniel Brown llegó al segundo palo, donde Tah cabeceó a gol. Tras la revisión del VAR, el árbitro anuló el tanto del minuto 102 al considerar falta de Anton sobre Gill, una acción habitual en el fútbol.

«Solo se puede decir que la decisión es absolutamente incomprensible», se quejó Kinhöfer, experto arbitral de ZDF, y añadió: «Me faltan las palabras».

También Ittrich, comentarista de MagentaTV, añadió: «Es demasiado puntilloso. Hay contacto, pero no empujón, empuje ni sujeción». Para él no hubo «una decisión errónea clara. La intervención del VAR no estaba justificada y el gol era válido».

La antigua protección al portero en el área de cinco metros, donde ocurrió la entrada de Anton, «ya no existe», añadió Ittrich. «Tampoco le agarró del brazo, ni lo empujó ni lo sujetó». Además, recordó que el árbitro Jayed podría haber mantenido su decisión inicial pese a la indicación del VAR. «Para mí, fue una decisión errónea», concluyó Ittrich.



