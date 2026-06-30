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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

¡Debacle en el Mundial por un error del VAR! Julian Nagelsmann y la selección alemana se sienten privados del gol de la victoria contra Paraguay

World Cup
Alemania vs Paraguay
Alemania
Paraguay
J. Nagelsmann
W. Anton
J. Tah

Jonathan Tah marcó en la prórroga de los dieciseisavos del Mundial contra Paraguay, que Alemania acabó perdiendo de forma dramática. El gol parecía la salvación, pero intervino el VAR.

El árbitro Jalal Jayed revisó en el monitor un choque entre el defensa alemán Waldemar Anton y el portero paraguayo Orlando Gill.

Tras revisar las imágenes, el árbitro marroquí anuló el gol que habría sido el 2-1, decisión que sorprendió al seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, a todo el banquillo germano y a los exárbitros de élite Patrick Ittrich y Thorsten Kinhöfer.

  • Un córner de Nathaniel Brown llegó al segundo palo, donde Tah cabeceó a gol. Tras la revisión del VAR, el árbitro anuló el tanto del minuto 102 al considerar falta de Anton sobre Gill, una acción habitual en el fútbol.

    «Solo se puede decir que la decisión es absolutamente incomprensible», se quejó Kinhöfer, experto arbitral de ZDF, y añadió: «Me faltan las palabras».

    También Ittrich, comentarista de MagentaTV, añadió: «Es demasiado puntilloso. Hay contacto, pero no empujón, empuje ni sujeción». Para él no hubo «una decisión errónea clara. La intervención del VAR no estaba justificada y el gol era válido».

    La antigua protección al portero en el área de cinco metros, donde ocurrió la entrada de Anton, «ya no existe», añadió Ittrich. «Tampoco le agarró del brazo, ni lo empujó ni lo sujetó». Además, recordó que el árbitro Jayed podría haber mantenido su decisión inicial pese a la indicación del VAR. «Para mí, fue una decisión errónea», concluyó Ittrich.


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    Nagelsmann, furioso por la intervención del VAR: «¡Esto es una broma!»

    Nagelsmann se quedó atónito y se llevó las manos a la cabeza por la decisión. Tras la eliminación, su ira no remitía: «¡Esto es una broma! No sé qué habrá visto», declaró en Magenta.

    Su equipo lo tuvo muy difícil ante una selección paraguaya que se defendió con gran intensidad y, tras un gol de Julio Enciso, llegó al descanso 0-1.

    Kai Havertz igualó rápido tras el descanso (54'), y el 1-1 se mantuvo hasta el 90'. En la prórroga Alemania buscó el gol que evitara los penaltis, por lo que el tanto anulado a Tah resultó decisivo.

    El partido llegó a los penaltis: Alemania falló tres de seis y cayó, merecidamente, en dieciseisavos.

    Por tercera vez seguida, la selección se queda sin alcanzar los octavos de un Mundial. Antes era un equipo de grandes torneos.

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