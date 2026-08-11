El Madrid ha desvelado oficialmente los dorsales de su plantilla para la temporada 2026-27, y el cambio más significativo es que Huijsen hereda el icónico número 4. Para Huijsen, que llevó el dorsal 24 la temporada pasada, la oportunidad de lucir el mismo número que sus ídolos de la infancia representa la cima de su trayectoria profesional hasta ahora, especialmente por sus raíces en Málaga, una conexión que comparte con uno de los ocupantes más famosos de esa camiseta, Hierro.

El defensa acudió a las redes sociales para compartir un emotivo mensaje junto a una imagen de su nueva equipación. "Siempre ha sido mi sueño jugar en el Real Madrid y llevar el número 4. De niño, mi mayor ídolo siempre fue Sergio Ramos, que llevó este número y fue una auténtica leyenda del Real Madrid y del fútbol mundial. Todavía recuerdo jugar con sus botas SR4 porque quería ser como él. Antes que él, otra leyenda como Fernando Hierro también llevó este número. Lo hace especialmente significativo para mí porque él también era de Málaga, igual que yo", dijo Huijsen.