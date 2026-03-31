De Zerbi ficha a Nesta para el Tottenham como su segundo entrenador

Roberto De Zerbi llama, ¿responderá Alessandro Nesta?
Tuttosport escribe que De Zerbi está intentando convencer a Nesta para que le siga a Londres como su segundo en el cuerpo técnico del Tottenham.
El exdefensa del Milan y la Lazio lleva sin trabajo desde la temporada pasada, que terminó con el descenso del Monza a la Serie B: una liga en la que anteriormente entrenó al Reggiana, al Frosinone y al Perugia, tras haber iniciado su carrera como técnico en el Miami FC de Estados Unidos una vez que colgó las botas.