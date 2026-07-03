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House of GOAL facadeFootballco
Staff Writer

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De Yamagucci a Godfrey: cinco eventos imperdibles en la semana de inauguración de House of GOAL

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Analysis

GOAL organiza el festival de fútbol perfecto para el Mundial, y la primera semana ofrece una programación ideal que destaca la belleza de este deporte.

NUEVA YORK — House of GOAL es el lugar donde hay que estar. En ningún otro sitio de Norteamérica se ha organizado una experiencia tan inmersiva como esta. El fútbol siempre ha sido algo más que lo que ocurre en el campo: moda, música, cultura, cine, televisión, gastronomía y las conversaciones que unen a los aficionados.

Hasta ahora, pocos han logrado reunir todo eso y llevarlo a un público más amplio.

Moda, arte, cine, gastronomía, comedia y la cultura del fútbol se unen en este festival, que se celebra del 3 al 19 de julio en Industry City, Brooklyn. La entrada diurna es gratuita.

Consulta el programa completo aquí. A continuación, un resumen de lo imperdible de la primera semana.



  • Reggaeton crowdGetty

    Música: La energía del rave da el pistoletazo de salida a la fiesta

    ¿Qué mejor manera de inaugurar House of GOAL que con una noche de baile? Cuatro DJ unirán fuerzas para ofrecer la mejor rave latina de Nueva York, demostrando la conexión entre el fútbol y la música. Al día siguiente viajaremos a Asia. Yamagucci, referente del deep house japonés, encabezará la noche del 4 de julio. Lo acompañará Bontan, joven promesa británica que ha agotado entradas en Norteamérica y colaborado con Major Lazer.

    • Anuncios
  • GodfreyGetty

    Comedia: Grandes nombres que hacen reír

    Godfrey, veterano de la comedia de Lincoln (Nebraska), sigue haciendo reír desde los noventa. El miércoles porlanoche traerá su estilo característico a un cartel de lujo. Le seguirá Caitlin Peluffo, whose especial de Netflix «Proscuitto Rose» ha recibido elogios unánimes. Completan el cartel Rachel Williams (SiriusXM, «Don't Tell»), Alexis Guerreros («The Cooligans»), Christian Polanco («The Cooligans») y Peter Murphy («GOAL», «Oppenheimer»).


    ¡Consigue tus entradas AQUÍ antes de que se agoten!

  • Programación OG: los miembros de GOAL muestran su talento.

    Durante el evento se emitirán contenidos propios de GOAL, incluidos cuatro programas en directo basados en populares podcasts con millones de espectadores en YouTube. Destaca «The Rondo», elespacio mundialista de GOAL, rápido y contundente, con Raheemovic, Corbin Mills y Tom Hindle. Con dos emisiones en directo solo en la primera semana, el equipo llevará a Brooklyn su mezcla de análisis agudos, grandes personalidades y una energía centrada en los aficionados, desentrañando las principales tramas del torneo como solo ellos saben hacerlo. «Soccercito», con Alexis Guerreros y Christian Polanco, además del invitado Casey Settleman, aportará su energía característica como el podcast de fútbol en español líder en Estados Unidos.



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  • maradonaChatGPT

    Cine: «Kicking + Screening» muestra la cultura del fútbol

    Durante años, «Kicking + Screening» ha mostrado lo mejor del cine futbolístico. Desde documentales cautivadores hasta análisis profundos de las historias más importantes del fútbol, este festival está arraigado en el «deporte rey». «House of GOAL» lo acogerá dos veces solo en la primera semana. El 5 de julio se proyectará «The Home Game», sobre un valiente equipo islandés que participa en la FA Cup pese a las desventajas. Cuatro días después se proyectará «Maradona '94: The Fall», un análisis del fatídico Mundial que marcó el declive de Diego Maradona. Tras la proyección habrá una sesión de preguntas y respuestas con el director, Angus MacQueen, quien hablará sobre la realización de la película, su inspiración y el propio «El Diego».

  • Podcasts en los que he sido invitado: Fozcast, Soccernomics, Drafted.

    Además, contamos con colaboradores externos que aportan su propio contenido. El «Fozcast», presentado por Ben Foster, leyenda de la Premier League y exinternacional inglés, ofrecerá energía y una visión de primera mano sobre lo que supone ser un profesional al más alto nivel. A continuación llegará «Latina Fútbol Club», que destaca lo mejor del fútbol femenino y la música.