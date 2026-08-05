Getty Images
Traducido por
¿De vuelta ya? Piden al Liverpool que lance una sensacional oferta para traer de vuelta a casa a Trent Alexander-Arnold tras la pesadilla del Real Madrid
Apuntan a un sorprendente reencuentro del Liverpool
Andy Townsend cree que el Liverpool debe aprovechar la creciente incertidumbre en torno a la situación de Alexander-Arnold en el Bernabéu. Después de su llegada libre a la capital española el verano pasado, el movimiento soñado del futbolista de 27 años se ha convertido en cierta frustración, lo que ha provocado peticiones de un regreso sonado a casa.
El excentrocampista del Chelsea explicó por qué el movimiento tiene sentido para el Liverpool, especialmente teniendo en cuenta las actuales exigencias tácticas del club bajo las órdenes del nuevo técnico Andoni Iraola. "Antes que nada, simplemente como jugador, si volviera al Liverpool, ¿los mejoraría? Al cien por cien, sí", dijo Townsend a talkSPORT. "A [Jeremie] Frimpong, como lateral derecho, no termino de verlo. Es muy importante hoy en día que estos laterales sean una parte tan importante de la intención ofensiva de un equipo.
"Si no puedes poner nada medio decente cuando llegas a una buena zona, y por lo que he visto de él hasta ahora, no he visto realmente ese último pase, algo que Trent puede hacer hasta dormido.
"Así que sí, creo que sin ninguna duda los mejoraría. La cuestión es cómo se sentiría el club al respecto. Probablemente sería una píldora difícil de tragar para algunos aficionados del Liverpool."
- Getty Images Sport
El cambio táctico de Mourinho provoca fricción
La situación de Alexander-Arnold en Madrid se ha complicado con la llegada de Jose Mourinho, que parece tener otras ideas para el puesto de lateral derecho. Los informes sugieren que el «Special One» está priorizando la disciplina defensiva por encima de la capacidad de creación ofensiva que aporta Alexander-Arnold. En consecuencia, Mourinho se inclina por poner de inicio a Denzel Dumfries, al considerar al exjugador del Inter una opción más fiable para su rígido sistema.
Con Dumfries ya asentado como competidor directo, el camino del inglés hacia el once titular parece cada vez más bloqueado. Townsend señaló este avance, al sugerir que la presencia de otras estrellas polivalentes hace que el defensor sea prescindible a ojos de Mourinho.
«El Real Madrid ha fichado a Denzel Dumfries, procedente del Inter, que sin duda encajaría un poco más en el perfil de Jose Mourinho», añadió. «Tienen a [Federico] Valverde. Tienen a otros jugadores. Tienen mucha cobertura en esa zona. Así que, si eres Trent, a estas alturas de una pretemporada, querrás pensar que tienes todas las opciones de ser titular y ponerte manos a la obra».
Una difícil temporada de debut en España
Las estadísticas del primer año de Alexander-Arnold en La Liga ofrecen una lectura desalentadora en comparación con sus mejores años en Anfield. Las lesiones y los constantes cambios en el banquillo le limitaron a solo 14 titularidades en liga, impidiéndole coger un verdadero impulso en la capital española.
Al reflexionar sobre la mentalidad del jugador, Townsend cree que una cesión de una temporada podría ser la vía de escape perfecta para un futbolista que necesita volver a sentirse valorado. Y continuó: "Eso habría sido una gran decepción para él. En secreto, se habría sentido un poco dolido por el hecho de que nunca ocurriera, de que nunca terminara de arrancar.
"Si el Liverpool pudiera cerrar cualquier operación por él en calidad de cedido durante una temporada, sean cuales sean esas cantidades hoy en día, ya sean 5 millones de libras, incluso 10 millones de libras, yo no le haría ascos a eso para que ese chico vuelva a entrar por la puerta, porque es de primer nivel".
- Getty Images Sport
Entrenando bajo las órdenes del Special One
A pesar de la especulación sobre su futuro, Alexander-Arnold ha estado trabajando duro en España. Durante los primeros días del verano, el defensa habló sobre la intensidad y las altísimas exigencias del nuevo régimen.
También expresó su respeto por Mourinho, a pesar de la posible amenaza para su puesto en el once inicial. El canterano del Liverpool dijo: "¿Con Mourinho? Muy bien, muy bien. Siempre he admirado al entrenador. He jugado contra él un par de veces y es un placer trabajar con él y con su equipo.
Es intenso. Los principios y el nivel de exigencia son muy altos, así que tengo ganas de ver cómo, cuanto más nos conozcamos, más aprendemos y más puede enseñarnos. Y todos estamos dispuestos y deseando aprender y mejorar. Estoy seguro de que nos enseñará mucho y nos ayudará a ganar títulos este año".
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias