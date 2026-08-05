Andy Townsend cree que el Liverpool debe aprovechar la creciente incertidumbre en torno a la situación de Alexander-Arnold en el Bernabéu. Después de su llegada libre a la capital española el verano pasado, el movimiento soñado del futbolista de 27 años se ha convertido en cierta frustración, lo que ha provocado peticiones de un regreso sonado a casa.

El excentrocampista del Chelsea explicó por qué el movimiento tiene sentido para el Liverpool, especialmente teniendo en cuenta las actuales exigencias tácticas del club bajo las órdenes del nuevo técnico Andoni Iraola. "Antes que nada, simplemente como jugador, si volviera al Liverpool, ¿los mejoraría? Al cien por cien, sí", dijo Townsend a talkSPORT. "A [Jeremie] Frimpong, como lateral derecho, no termino de verlo. Es muy importante hoy en día que estos laterales sean una parte tan importante de la intención ofensiva de un equipo.

"Si no puedes poner nada medio decente cuando llegas a una buena zona, y por lo que he visto de él hasta ahora, no he visto realmente ese último pase, algo que Trent puede hacer hasta dormido.

"Así que sí, creo que sin ninguna duda los mejoraría. La cuestión es cómo se sentiría el club al respecto. Probablemente sería una píldora difícil de tragar para algunos aficionados del Liverpool."



