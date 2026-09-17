El Millwall recibe al West Ham United en The Den el 19 de septiembre de 2026, reavivando una de las rivalidades más intensas del fútbol inglés tras 14 años de ausencia. El partido de Championship será el enfrentamiento oficial número 100 entre los clubes del este y el sureste de Londres, que se vieron las caras por última vez en febrero de 2012.

En sus 99 duelos anteriores, el Millwall tiene una ligera ventaja con 38 victorias, por las 34 del West Ham, además de 27 empates.

Separados por el río Támesis, el choque representa una feroz batalla por el orgullo territorial y la identidad obrera.