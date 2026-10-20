Lorenzo Pellegrini ha asegurado que está plenamente concentrado y físicamente preparado para el partido en el que la Roma recibirá al Slovan Bratislava en la Liga de Campeones de la UEFA. Tras volver a jugar contra el Como por primera vez en seis meses, el centrocampista firmó recientemente una ampliación de contrato de un año para seguir en el club en el que creció.

Pellegrini reconoció que recuperar por completo el ritmo de competición requirió paciencia después de ver a sus compañeros jugar desde fuera.

Sin embargo, el jugador de 29 años insistió en que ahora está tranquilo y decidido a contribuir a la campaña europea de la Roma.