El portero de Alemania Marc-Andre ter Stegen reflexionó sobre su ansiado regreso a la selección tras un doloroso periodo alejado de los terrenos de juego. Al hablar después de reincorporarse a la concentración de la DFB, el jugador de 34 años admitió que lidiar con sucesivas lesiones de rodilla y del tendón rotuliano le puso a prueba a nivel emocional.

Ter Stegen reconoció que perderse partidos importantes de competición fue difícil de asimilar.

Sin embargo, el guardameta atribuyó al apoyo de su familia y al nacimiento de su hija el haberle proporcionado una fortaleza mental esencial durante toda su recuperación.