Getty Images Sport
Traducido por
¡De vuelta al límite! Ter Stegen supera su pesadilla con las lesiones para lanzar la nueva era de Klopp en Alemania
Ter Stegen supera un año turbulento de contratiempos por lesiones
El portero de Alemania Marc-Andre ter Stegen reflexionó sobre su ansiado regreso a la selección tras un doloroso periodo alejado de los terrenos de juego. Al hablar después de reincorporarse a la concentración de la DFB, el jugador de 34 años admitió que lidiar con sucesivas lesiones de rodilla y del tendón rotuliano le puso a prueba a nivel emocional.
Ter Stegen reconoció que perderse partidos importantes de competición fue difícil de asimilar.
Sin embargo, el guardameta atribuyó al apoyo de su familia y al nacimiento de su hija el haberle proporcionado una fortaleza mental esencial durante toda su recuperación.
- Getty Images Sport
El guardameta admite el dolor emocional durante una larga rehabilitación
Reflexionando sobre su proceso de rehabilitación, Ter Stegen confesó que soportar lesiones consecutivas requirió una enorme fortaleza mental. Explicó que tomarse tiempo para reflexionar sobre su carrera de una década en la élite le ayudó a valorar su anterior estado de salud y su buena fortuna.
El portero del Ajax subrayó que volver al terreno de juego sin limitaciones físicas sigue siendo un privilegio que ya no da por sentado.
"Trabajé mucho y sufrí mucho, especialmente a nivel emocional", declaró Ter Stegen. "No es fácil cuando pasas de una lesión a otra. Estoy muy feliz de que todo haya salido como salió y de que ahora tenga la oportunidad de volver con la selección nacional".
Alemania se centra en una rápida adopción táctica bajo Klopp
De cara al duelo de la Liga de Naciones del jueves, Ter Stegen detalló las primeras reuniones tácticas de la selección con el nuevo Bundestrainer Jurgen Klopp. Con solo dos sesiones de entrenamiento disponibles antes del día del partido, subrayó que el grupo debe interiorizar rápidamente las exigencias de Klopp.
El guardameta pidió expectativas realistas respecto a cambios tácticos inmediatos, e insistió en que demostrar pasión y hambre sigue siendo primordial.
«Debemos intentar interiorizar con relativa rapidez lo que quiere el entrenador», explicó Ter Stegen. «No podemos cambiarlo todo ahora, nadie espera eso, pero lo que queremos mostrar es que de verdad queremos esto y que estamos orgullosos de jugar para Alemania».
- Getty Images Sport
La selección alemana pone en marcha un ambicioso nuevo proyecto en suelo neerlandés
Alemania afronta su primer partido de la Nations League con la intención de iniciar la etapa de Klopp con un resultado positivo. Ter Stegen destacó el entusiasmo colectivo de la plantilla por coger impulso y construir una cultura ganadora de cara a futuros torneos.
La selección alemana completa su preparación para el partido antes de saltar al campo en Ámsterdam.
Ter Stegen está listo para liderar la defensa de Alemania en su nueva era.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias