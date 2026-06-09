Regäsel, que jugó seis de sus once partidos oficiales con el SGE bajo las órdenes del actual entrenador del BVB, vio cómo su relación con Kovac empeoraba antes de la final de la Copa de 2017 contra el Dortmund. El motivo fue una entrevista con el Frankfurter Rundschau, en la que Regäsel criticó a Kovac por su escaso tiempo de juego.

«El periódico me llamó y me preguntó por qué no jugaba con Kovac», explicó Regäsel. «Yo solo dije: no lo entiendo, rindo bien y espero jugar». Sin embargo, afirma que la FR no reprodujo sus palabras con exactitud.

«¿Y qué hace el periódico? Da la vuelta a mis palabras. Deberían haberme preguntado si estaba de acuerdo con la publicación, pero no lo hicieron», explicó. «Al día siguiente, un titular a toda página: Regäsel arremete contra Kovac antes de la final de la Copa DFB. Recibí 100 llamadas».