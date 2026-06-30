Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Cristo Fernandez GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

«¿De verdad juegas al fútbol?» - Cómo Cristo Fernández se unió a Dani Rojas y a Ted Lasso para perseguir sus sueños profesionales en la USL

USL Championship
USL League One
FEATURES
El Paso Locomotive FC

Cristo Fernández, conocido como «Dani Rojas» en *Ted Lasso*, usó el fútbol de divisiones inferiores en Estados Unidos para revivir su pasión de la infancia.

A Cristo Fernández le hacían la misma pregunta allá donde iba, tras protagonizar «Ted Lasso»:

«¿De verdad juegas al fútbol?»

Su respuesta era «no»; ya no jugaba. De hecho, Fernández llegó a *Ted Lasso* y conquistó al público como Dani Rojas precisamente porque su carrera futbolística se había estancado.

Cansado de responder que ya no jugaba por una lesión, decidió volver a los terrenos de juego. Hoy Fernández sí juega al fútbol: milita en el El Paso Locomotive de la USL y es el quinto jugador de mayor edad en la liga. Rojas se ha convertido en Fernández. Hoy es, sobre todo, futbolista, persiguiendo el sueño que creía perdido.

«Sé que volver al fútbol profesional es una locura, pero he trabajado duro para ello», declaró a GOAL.

  • Cristo Fernandez Ted LassoGetty

    «Fútbol, fútbol, fútbol»

    Sin embargo, necesitó un empujón en la dirección correcta. Y había muchas influencias a su alrededor. La fama da privilegios. Fernández lo sabe. Conoció a Ronaldinho y a Ronaldo Nazario, dos de sus héroes de la infancia. Aunque solo fueron una selfie rápida y un «hola», esos momentos lo hicieron pensar.

    «Empezó a despertar esta pasión en mi interior», afirmó.

    Tras hablarlo con amigos, a sus 35 años decidió intentarlo: si podía actuar como un futbolista de la Premier, ¿por qué no jugar como uno?

    Fernández casi lo logró antes: de joven promesa en Guadalajara a jugador de la segunda división mexicana, hasta que las lesiones frenaron su carrera.

    «De niño, mis padres siempre decían: “Cristo solo respira, juega, canta, lee y ve fútbol”. Era lo único», recuerda.

    • Anuncios
  • Cristo FernandezGetty

    «Tienes que salir y esforzarte de verdad»

    Estaba a punto de lograrlo todo, pero las lesiones llegaron: graves daños en el menisco y la rótula.

    Fernández perdió un año clave para su desarrollo. Durante ese tiempo asistió a clases nocturnas de periodismo, medios y artes visuales, que veía como un plan B. Sin embargo, terminó por considerarlo en serio.

    «Me identifico mucho con la historia de Roy Kent, con lo que pasa después del fútbol americano, cuando atraviesas una crisis existencial. A mí me pasó lo mismo», afirmó.

    Sus estudios eran un caos: asistía a algunas clases y a otras no, y compartía aula con compañeros de todas las edades. Aún así, se mantenía a flote sin dejar de perseguir un sueño que cada vez parecía más lejano. Entonces descubrió que se le daba bien actuar. Le invitaron a unirse al grupo de teatro del centro. Y eso cambió todo.

    «Descubrí una nueva pasión que, probablemente, no llegó a ser tan grande como el fútbol más adelante. Pero me encanta contar historias. Me encanta el cine», afirmó.

    «American Psycho», «Pulp Fiction» y «El club de la lucha» fueron sus primeras obsesiones. También le encantaban las películas mexicanas. Lo intentó una vez más con el fútbol, pero no dio la talla. Durante tres años se quedó en Guadalajara, haciendo cortometrajes y anuncios, ahorrando dinero. Consiguió su primer trabajo, interpretando a un vendedor de seguros, y utilizó el dinero que tenía para ir a una escuela de interpretación en el Reino Unido. Eso, admitió, fue aterrador.

    «Me sentía muy a gusto en Guadalajara. Me encanta mi ciudad, mi familia y mis amigos, y ahí es donde siempre quiero estar», dijo. «Pero llega un momento en el que, si quieres lograr ciertas cosas, a veces no puedes lograrlas en tu ciudad natal.

    Tienes que salir y esforzarte de verdad, y eso es lo que hice con un sueño tan descabellado como la interpretación y el cine. Era algo más que ser un buen actor o no —porque eso no me corresponde a mí juzgarlo—. Solo sé que he logrado ciertas cosas en mi vida, porque realmente me he puesto en esas situaciones y escenarios».

  • Cristo FernandezGetty

    «El tiempo en el Reino Unido no me gusta mucho»

    Al principio, Inglaterra no le sentaba bien.

    «El clima del Reino Unido no me sienta bien. Me encanta el sol. Hablo español, y mis expresiones mexicanas en Guadalajara y México… En el Reino Unido hay acentos diferentes que a veces resultaban difíciles de entender, y la comida… Además, estás solo», dijo Fernández.

    Además, carecía de visado de trabajo. Realizó varios empleos esporádicos. Tras interpretar a un luchador mexicano en un anuncio, consiguió un agente y se presentó a numerosas audiciones. Aunque algunas fueron bien, las productoras no querían arriesgarse con un desconocido que, en la práctica, era un turista. Regresó a México a punto de rendirse.

    Entonces llegó la audición para Ted Lasso. Luego otra, y consiguió el papel. Cuando la serie despegó, tanto para aficionados al fútbol como para quienes no lo seguían, Fernández se convirtió de la noche a la mañana en una estrella.

    Entre estudios y rodaje, pasó casi siete años en Inglaterra.

  • Cristo Fernandez Chicago FireChicago Fire

    «Soy un loco»

    Al principio, Fernández calló pese a plantearse su sueño futbolístico.

    «Una cosa es hablar y otra muy distinta hacer», explicó.

    Empezó a trabajar en silencio. Su plan era debutar como profesional en 2025, pero se retrasó. El invierno pasado hizo pruebas con equipos de la USL y la MLS Next Pro. Algunos creyeron que era un truco publicitario; para él era algo real.

    Su destino final fue El Paso Locomotive. En marzo surgieron los primeros rumores de una prueba. Jugó un partido de entrenamiento, se ejercitó con el equipo y en mayo el club anunció su fichaje. Sabe que suena loco, pero a El Paso se le llama «Los Locos», un apodo que le encaja a la perfección.

    «Soy un loco, por eso digo con orgullo que estoy agradecido a Los Locos», afirmó.

  • Cristo FernandezGetty

    «El espíritu de este Mundial»

    Fernández debutó con el El Paso el 27 de mayo en la victoria 2-0 ante el AV Alta. Ingresó desde el banquillo y mostró seguridad en los minutos que disputó. Asegura que aún le queda mucho por dar. Mientras tanto, sigue siendo lo que siempre ha sido: un gran aficionado al fútbol. Fernández es un seguidor declarado de la selección mexicana y cree que «El Tri» puede llegar lejos este año.

    «Al cien por cien, puedo decir que vamos a romper esa maldición que, como sabes, tiene la selección mexicana de no llegar al quinto, sino ahora al sexto partido. Mi pronóstico es que llegarán a semifinales», afirmó con una sonrisa infantil.

    Ve todos los partidos, ha aparecido en el Los Angeles Stadium y colabora con StubHub en una campaña para fomentar el fanatismo.

    «Para los aficionados de todo el mundo, el Mundial es mucho más que los propios partidos: se trata de la energía, las tradiciones y las comunidades que se unen en torno a este deporte. Estoy encantado de apoyar a StubHub para celebrar todos los momentos y vínculos que hacen que la cultura del fútbol sea especial», afirmó.

    Al ver los partidos, se identifica con historias como las de Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años sigue marcando para Portugal, o las de Vozinha, quien a los 40 mantuvo su portería a cero contra España con Cabo Verde. Esas historias le inspiran.

    «Ese es el espíritu de este Mundial», añadió con una sonrisa.

    Quizá no sea el siguiente, pero ver cómo las leyendas llegan tarde y aún así triunfan le da esperanza.

    ¿Y juega Fernández al fútbol?

    , la respuesta es afirmativa.

USL Championship
Las Vegas Lights FC crest
Las Vegas Lights FC
LV
El Paso Locomotive FC crest
El Paso Locomotive FC
ELP