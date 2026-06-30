«¿De verdad juegas al fútbol?» - Cómo Cristo Fernández se unió a Dani Rojas y a Ted Lasso para perseguir sus sueños profesionales en la USL

Estaba a punto de lograrlo todo, pero las lesiones llegaron: graves daños en el menisco y la rótula.

Fernández perdió un año clave para su desarrollo. Durante ese tiempo asistió a clases nocturnas de periodismo, medios y artes visuales, que veía como un plan B. Sin embargo, terminó por considerarlo en serio.

«Me identifico mucho con la historia de Roy Kent, con lo que pasa después del fútbol americano, cuando atraviesas una crisis existencial. A mí me pasó lo mismo», afirmó.

Sus estudios eran un caos: asistía a algunas clases y a otras no, y compartía aula con compañeros de todas las edades. Aún así, se mantenía a flote sin dejar de perseguir un sueño que cada vez parecía más lejano. Entonces descubrió que se le daba bien actuar. Le invitaron a unirse al grupo de teatro del centro. Y eso cambió todo.

«Descubrí una nueva pasión que, probablemente, no llegó a ser tan grande como el fútbol más adelante. Pero me encanta contar historias. Me encanta el cine», afirmó.

«American Psycho», «Pulp Fiction» y «El club de la lucha» fueron sus primeras obsesiones. También le encantaban las películas mexicanas. Lo intentó una vez más con el fútbol, pero no dio la talla. Durante tres años se quedó en Guadalajara, haciendo cortometrajes y anuncios, ahorrando dinero. Consiguió su primer trabajo, interpretando a un vendedor de seguros, y utilizó el dinero que tenía para ir a una escuela de interpretación en el Reino Unido. Eso, admitió, fue aterrador.

«Me sentía muy a gusto en Guadalajara. Me encanta mi ciudad, mi familia y mis amigos, y ahí es donde siempre quiero estar», dijo. «Pero llega un momento en el que, si quieres lograr ciertas cosas, a veces no puedes lograrlas en tu ciudad natal.

Tienes que salir y esforzarte de verdad, y eso es lo que hice con un sueño tan descabellado como la interpretación y el cine. Era algo más que ser un buen actor o no —porque eso no me corresponde a mí juzgarlo—. Solo sé que he logrado ciertas cosas en mi vida, porque realmente me he puesto en esas situaciones y escenarios».