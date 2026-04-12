De una filosofía única al desmantelamiento de los rivales... ¿Cómo ha llegado a dominar el Bayern de Múnich el fútbol alemán?

El Bayern de Múnich bate récords bajo el mando del belga Vincent Kompany. ¿Cómo ha logrado abrir una brecha histórica con sus rivales en la Bundesliga?

En la Bundesliga domina mientras varios rivales históricos luchan contra las deudas.

Su dominio no es casual: combina estabilidad directiva, ingeniería financiera y una acertada política de fichajes.

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