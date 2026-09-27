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¡De torpe a jefe! Lammens completa una increíble redención en Roma tras su actuación de terror en el Mundial
Lammens culmina su redención en Roma tras su error en el Mundial
El portero del Manchester United Senne Lammens firmó una actuación decisiva para ayudar a Bélgica a lograr una impresionante victoria por 2-0 ante Italia en la Liga de Naciones de la UEFA en Roma. El guardameta, de 24 años, realizó dos paradas cruciales con el 1-0, culminando una remontada personal después de su costoso error ante España en los cuartos de final del Mundial.
El recién nombrado seleccionador nacional Mark van Bommel depositó toda su confianza en Lammens bajo palos en Roma.
El portero respondió a esa confianza con una actuación autoritaria para acallar las críticas recientes.
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Un portero se sincera sobre su recuperación emocional tras su error en cuartos de final
Al reflexionar sobre su recorrido desde la eliminación en el Mundial de julio en Los Ángeles, Lammens admitió que superar el escrutinio público requirió una enorme fortaleza mental. Agradeció a su círculo más cercano su apoyo incondicional, al tiempo que subrayó la rapidez con la que se mueve el fútbol de élite.
Lammens expresó su alivio por haber vuelto a demostrar su verdadera calidad en el escenario internacional.
«Fue difícil superarlo», admitió Lammens tras la victoria por 2-0. «Fue un momento muy emotivo. Quería ayudar a mi equipo y a mi país, pero ese día no salió realmente. Fue una pena, pero eso es el fútbol. Intenté pasar página lo antes posible».
Lammens aborda la competencia de Courtois bajo Van Bommel
Con Thibaut Courtois optando por saltarse los partidos de la Nations League, Lammens ha aprovechado al máximo su oportunidad como titular a las órdenes de Van Bommel. Ambos ya trabajaron juntos anteriormente en el Antwerp, donde Van Bommel predijo que Lammens se convertiría en el guardameta de largo recorrido del futuro de Bélgica.
A pesar de su actuación estelar, Lammens sigue mostrando respeto por la talla de clase mundial de Courtois dentro de la selección nacional.
«Thibaut ha demostrado muchísimo, es uno de los mejores porteros del mundo», señaló Lammens. «Siempre habrá un sitio para él. No estoy centrado en si jugará cuando vuelva. Yo siempre haré todo lo posible, esté en la portería o no».
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Bélgica se prepara para el duelo de París contra Francia
Lammens elogió el impacto inmediato de Van Bommel, destacando la claridad táctica del entrenador y su énfasis en la intensidad durante las reuniones del equipo. Bélgica busca construir sobre su sólida base defensiva mientras centra su atención en su próximo partido.
El equipo de Van Bommel se prepara para viajar a París y enfrentarse a Francia en su próximo duelo de la Nations League.
Lammens aspira a mantener su puesto en la portería tras sus heroicas intervenciones en Roma.
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