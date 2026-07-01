De torpe a estrella: la jugada final de Tuchel salvó a Kane y evitó la humillación de Inglaterra en el Mundial

Inglaterra partía como favorita, así que la República Democrática del Congo se centró en una defensa compacta. Los africanos mostraron gran disciplina, cerraron espacios y aguantaron atrás con firmeza.
Sin embargo, la clave de sus dificultades no fue solo eso. La solidez del equipo menos favorito resultó igual de importante. Así, la República Democrática del Congo salió una y otra vez de su campo, mantuvo el juego lejos de su portería, ocupó a Inglaterra y evitó una presión constante.
Lograrlo ante un rival, sobre el papel, claramente superior, habla muy bien del nivel de la República Democrática del Congo. Con pases precisos, el equipo de Sébastien Desabre hizo correr a los ingleses; el trío del centro del campo, Sadiki (AFC Sunderland), Ngal’ayel Mukau (OSC Lille) y Samuel Moutoussamy (Atromitos de Atenas), mostró seguridad con el balón.
Los extremos Nathanael Mbuku (FC Augsburgo) y Cipenga apoyaron con acierto, y el juego posicional fue casi perfecto. Arriba, Yoane Wissa actuó como pivote y, justo antes del descanso, rozó el 2-0 con un disparo al poste. Quién sabe si Inglaterra habría podido remontar.
Jude Bellingham y compañía se mostraron sorprendidos por la solidez rival con el balón y tardaron en crear peligro. Tras la primera pausa de hidratación, a mitad del primer tiempo, se apreciaron dos patrones en el juego ofensivo del subcampeón mundial:
Primero, centros desde el centro del campo para saltarse el bloque rival y buscar a Harry Kane o a Jude Bellingham. Segundo, los regates de Noni Madueke. Cuando Tuchel lograba que la estrella del Arsenal, con su aceleración y control por la derecha, se midió en un uno contra uno con Arthur Masuaku, el congoleño sufría y el peligro llegaba al área.
A la hora de juego Tuchel retiró a Madueke y a Rashford e ingresaron Bukayo Saka y Anthony Gordon para dar frescura. Sin embargo, el efecto llegó tras la pausa de hidratación de la segunda parte, cuando Tuchel hizo un movimiento clave: en el 71’, reemplazó al flojo lateral derecho Spence por el creativo Eberechi Eze.
Declan Rice pasó al lateral derecho y, aunque no es su demarcación habitual, rindió mejor que Spence. Con Eze más adelantado que Rice, Inglaterra ganó peso cerca del área en el tramo final. La presión inglesa creció y la R. D. del Congo apenas generó peligro en los últimos 20 minutos.
Así, los africanos perdieron la clave de la victoria.