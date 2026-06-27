«¡De todas formas no habríamos ganado!» - Erling Haaland defiende la decisión del seleccionador de Noruega de dar descanso a los jugadores estrella en la goleada sufrida ante Francia

Solbakken insistió en que no se arrepentía de su estrategia, argumentando que su prioridad era dar a Noruega las máximas posibilidades de llegar lo más lejos posible en el torneo, en lugar de arriesgar a jugadores clave en la fase de grupos.

«Volvería a hacerlo sin dudarlo», declaró tras el partido, según De Telegraaf. «Estamos aquí para llegar lo más lejos posible y debo tomar las decisiones que creo que nos llevarán más lejos. Lo único por lo que me siento culpable es por los aficionados que han viajado para ver a Erling, Martin y al resto de estrellas».

Haaland respaldó al técnico y descartó que el once titular hubiera cambiado el marcador.

«Ya dije de antemano que no me importaba, y sigo pensando lo mismo», admitió Haaland. «De todos modos, Francia fue el mejor equipo. Ni siquiera con nuestro once más fuerte creo que hubiéramos podido ganarles».