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De tal palo, tal astilla. El hijo de Christopher Samba, Floyd, de 17 años, marca dos goles en su debut profesional con el Manchester City en la victoria por 5-0 en la Carabao Cup ante el Norwich City
Samba lidera la ofensiva de la cantera
El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, utilizó el duelo de tercera ronda para mostrar la profundidad de talento en las categorías inferiores del club, introduciendo diez cambios respecto al equipo que derrotó al Manchester United. Entre las caras nuevas estaba Floyd, el hijo del exbaluarte del Blackburn Rovers Christopher Samba, que era uno de los dos hermanos que actualmente están en la academia del City.
Encargado de liderar el ataque en lugar del descansado Erling Haaland, el adolescente se sintió cómodo de inmediato, asociándose bien y mostrando la presencia física que definió la carrera de su padre, aunque en un rol más adelantado.
El gran momento llegó en el minuto 29, cuando otro debutante, Allan, puso un centro preciso al área. Samba exhibió un notable instinto depredador para encontrarse con el balón con un cabezazo sutil que dejó sin opciones a Daniel Grimshaw. Fue un momento de pura emoción para el joven, rubricando una primera aparición soñada que llevó a la afición del Etihad a corear su nombre.
El City no tuvo que esperar mucho para doblar su ventaja, con Ryan Cherki viendo puerta apenas tres minutos después.
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Dominio total en el Etihad
Cualquier esperanza de remontada del Norwich se apagó apenas tres minutos después de la reanudación. Allan, que había sido una amenaza constante por la banda, se acomodó el balón a la izquierda y sacó un disparo raso que superó a Grimshaw para marcar en su debut.
El tanto del brasileño ejemplificó la diferencia de nivel entre los campeones de la Premier League y su rival del Championship. El City siguió insistiendo, con Nico O'Reilly y Rico Lewis marcando el ritmo del partido en el centro del campo, mientras los visitantes corrían detrás del balón bajo la lluvia de Mánchester.
La samba sigue sonando
Los titulares quedaron asegurados en el minuto 54, cuando Samba vio puerta por segunda vez. Tras recibir el balón de Rayan Ait-Nouri en el lado derecho del área, el jugador de 17 años mostró una templanza impropia de su edad para colocar un delicioso remate con rosca en la escuadra contraria. Fue un gol que combinó potencia y finura, y que sugiere que el canterano tiene un futuro enorme bajo la tutela de Maresca.
El técnico optó por mantener a Samba sobre el césped durante todo el partido, con la clara esperanza de que el delantero pudiera completar un histórico hat-trick en su debut. Samba no fue el único joven en dejar una impresión duradera en la noche. Ryan McAidoo, que entró como suplente, cerró la goleada en el minuto 89 tras una brillante jugada colectiva.
- AFP
El Brighton espera en la cuarta ronda
El speaker del estadio del Etihad disfrutó de lo lindo al informar al público de que el City recibiría al Brighton en la cuarta ronda, tras la victoria del Brighton sobre el Manchester United. Con el parón internacional a la vuelta de la esquina, Maresca estará encantado con la forma en que sus jugadores menos habituales y las promesas de la cantera dieron un paso al frente. El técnico italiano resolvió con éxito una eliminatoria potencialmente complicada mientras daba descanso a sus estrellas clave de cara al próximo partido de la Premier League contra el Sunderland.
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