El jugador de 22 años cometió dos errores garrafales en los primeros compases del partido, que acabó con una debacle de 2-5 para los Spurs contra el Atlético de Madrid, tras lo cual el entrenador Igor Tudor lo «liberó» con un 0-3 en el marcador a los 17 minutos, decisión por la que fue duramente criticado posteriormente.
«De sueño a pesadilla»: el criticado portero reacciona tras su horrible debut en la Liga de Campeones
Kinsky abandonó el campo visiblemente abatido. Tras tomarse un tiempo, el portero se pronunció por primera vez sobre la dramática noche en una historia de Instagram. «Gracias por los mensajes», escribió, y añadió: «De sueño a pesadilla y de vuelta al sueño. Hasta pronto».
Anteriormente en la temporada, el checo solo había jugado dos veces en la Copa de la Liga inglesa, por lo que su convocatoria para el once inicial en el partido de ida de octavos de final fue aún más sorprendente. A los seis minutos, la noche de Kinsky ya se presentaba bajo malos augurios, cuando resbaló con el balón en los pies y Marcos Llorente marcó el 1-0. Para colmo, antes del 3-0 de Julián Álvarez, falló al intentar controlar el balón.
«Así es como destruyó por completo su carrera».
Tudor explicó la sustitución diciendo que quería «proteger al jugador y al equipo». «Después del partido le dije a Toni que era el hombre adecuado y un buen portero. Por desgracia, esos errores se produjeron en un partido tan importante».
Sin embargo, el entrenador de los Spurs fue objeto de duras críticas. «A partir de ahora, todo el mundo en el mundo del fútbol recordará este momento cuando vea o escuche el nombre de Kinsky. Al menos deberías haberlo dejado jugar hasta el descanso. Así ha destruido por completo su carrera. Lo siento mucho por él», se quejó, por ejemplo, el legendario portero Peter Schmeichel.
Kinsky juega en el Tottenham desde principios de 2025, tras fichar por 16,5 millones de euros procedente del Slavia de Praga. Sin embargo, no ha conseguido superar al portero titular, Guglielmo Vicario. En total, ha disputado 13 partidos hasta la fecha.
