El mercado de fichajes veraniego de la Roshan League no fue solo una carrera por las operaciones oficiales, sino que también fue testigo de una enorme oleada de rumores que trasladaron los sueños de los aficionados de un jugador a otro, y que mantuvieron a los clubes saudíes con una fuerte presencia en el mercado de las estrellas mundiales, incluso cuando no todas las noticias se convirtieron en fichajes reales.
Nombres del calibre de Mohamed Salah, Harry Kane, Victor Osimhen, Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne y Vinícius Júnior coparon los titulares, antes de que los últimos días resolvieran el destino de algunos de ellos y descartaran a otros de las cuentas.
Y mientras los clubes de la Roshan lograron efectivamente cerrar grandes operaciones internacionales, como el traspaso de Gabriel Martinelli al Al-Hilal, una buena parte de la emoción se quedó fuera del terreno de juego, donde los rumores crearon escenarios colosales que habrían cambiado por completo el aspecto de la competición si se hubieran hecho realidad.