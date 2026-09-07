Mohamed Salah siguió siendo uno de los nombres más vinculados a los sueños del Al-Ittihad, después de que se reactivaran durante todo el año los rumores sobre el deseo del club de fichar a la estrella egipcia tras el final de su etapa con el Liverpool.

El interés saudí en Salah alcanzó niveles muy altos en los últimos años, por lo que la reaparición de su nombre en el mercado de fichajes de 2026 no fue una sorpresa, especialmente tras su salida del Liverpool y el aumento de las especulaciones sobre su próximo destino.

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Pero la paradoja es que Salah eligió finalmente vivir una nueva experiencia lejos de la Roshan League, tras incorporarse al Trabzonspor turco, dejando la historia de su traspaso al Al-Ittihad como uno de los mayores rumores que encendieron la imaginación de la afición del "Decano" sin llegar a concretarse en la realidad.

En cuanto a Harry Kane, su nombre estuvo muy presente en los planes del Al-Hilal, en medio de informaciones que lo vinculaban con el club junto a Ollie Watkins, antes de que el "Líder" se decantara finalmente por el otro delantero inglés y cerrara el fichaje de Watkins.