El entrenador del PSV Eindhoven, Peter Bosz, cree que su equipo llega en una posición mucho más fuerte a su estreno en la Champions League ante el Shakhtar Donetsk en el Philips Stadion. El campeón neerlandés aspira a romper una persistente maldición en la jornada inaugural, después de haber perdido en la primera jornada en sus últimas cinco participaciones en la Champions League.

El PSV afronta el partido con la moral alta mientras se prepara para su 20.ª participación en el formato principal de la competición, superando el récord del Ajax de 19 apariciones.

Bosz subrayó que su plantilla ha evolucionado de forma significativa en comparación con el mismo periodo de la pasada temporada.



