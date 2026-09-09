AFP
Traducido por
«¡De risa y ridículo!». Peter Bosz arremete contra los medios mientras lanza una atrevida afirmación sobre el PSV en la Champions League
Bosz asegura que el PSV ha mejorado muchísimo
El entrenador del PSV Eindhoven, Peter Bosz, cree que su equipo llega en una posición mucho más fuerte a su estreno en la Champions League ante el Shakhtar Donetsk en el Philips Stadion. El campeón neerlandés aspira a romper una persistente maldición en la jornada inaugural, después de haber perdido en la primera jornada en sus últimas cinco participaciones en la Champions League.
El PSV afronta el partido con la moral alta mientras se prepara para su 20.ª participación en el formato principal de la competición, superando el récord del Ajax de 19 apariciones.
Bosz subrayó que su plantilla ha evolucionado de forma significativa en comparación con el mismo periodo de la pasada temporada.
- ANP
El entrenador exige una marcha más en Europa
En la rueda de prensa previa al partido, Bosz señaló que el PSV está jugando un fútbol colectivo superior al de años anteriores. Sin embargo, el técnico, de 62 años, advirtió a sus jugadores de que la competición europea exige un mayor nivel de intensidad y concentración para sumar los tres puntos.
En lugar de fijarse objetivos a largo plazo en la fase de liga, Bosz reiteró su filosofía de afrontar el torneo partido a partido.
«Puedo decir con rotundidad que nuestro desarrollo está mucho más avanzado que a estas alturas del año pasado», dijo Bosz. «Ahora jugamos mucho mejor al fútbol, pero debemos subir otro nivel para la Champions League».
Bosz carga contra la «ridícula» tormenta mediática
Bosz también abordó la tormenta mediática que sigue rodeando a Ruben van Bommel tras una entrada polémica, defendiendo con firmeza al joven jugador. El técnico reveló que decidió no dar a Van Bommel un trato especial para evitar agrandar aún más el incidente, al tiempo que expresó su alivio porque el jugador rival se está recuperando bien.
Bosz señaló una doble vara de medir en la cobertura mediática y destacó lesiones sufridas en el pasado por jugadores del PSV que provocaron mucha menos indignación pública.
"Toda esta indignación mediática es de risa y ridícula", afirmó Bosz. "Fue solo un incidente en un partido de fútbol. Esta polémica debe terminar ya por la tranquilidad de Ruben".
- Getty Images Sport
El foco se desplaza al reto del Shakhtar
El PSV se enfrenta a un Shakhtar conocido por combinar talentosos fichajes brasileños con jugadores ucranianos de calidad. El partido también trae a la memoria su dramático enfrentamiento de 2024, en el que el PSV marcó tres goles en los últimos minutos, después del minuto 86, para lograr una impresionante victoria por 3-2 en Eindhoven.
Con 44 goles marcados en los últimos 10 partidos del PSV en la Champions League, los aficionados pueden esperar otro encuentro entretenido y con muchos goles.
Bosz exigirá máxima concentración a sus jugadores en el Philips Stadion para asegurar un comienzo perfecto en su campaña europea.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias