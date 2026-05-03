Uno tras otro, todos hablaron del otoño de 2024. El director deportivo Max Eberl, el entrenador Vincent Kompany y, curiosamente, el portero Jonas Urbig, que entonces jugaba en la 2.ª Bundesliga con el 1. FC Köln. En aquel otoño de 2024 —los primeros meses de Kompany en Múnich—, el Bayern perdió 1-4 ante el Barcelona en la fase de grupos de la Champions y, poco antes, había empatado 3-3 con el Eintracht en la Bundesliga. Entonces, como ahora, se cuestionó la arriesgada defensa individual del equipo.

«No me preocupa», respondió Eberl, y añadió casi con las mismas palabras que Kompany y Urbig: «Ya nos pasó el año pasado. Perdimos 1-4 en Barcelona y luego encadenamos ocho partidos sin encajar un gol». En realidad, el fantasma de Barcelona duró solo siete partidos; en el séptimo ganaron 1-0 en casa al PSG. Ese marcador le habría bastado para forzar la prórroga en la vuelta del miércoles, aunque tras el 4-5 de la ida un 1-0 parece ahora muy improbable.