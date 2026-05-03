Tres goles contra el FSV Mainz 05, cinco frente al París Saint-Germain y ahora otros tres ante el 1. FC Heidenheim. En una semana en la que encajaron once tantos, eran inevitables las críticas a la defensa del Bayern de Múnich de cara al partido de vuelta contra el PSG. Los jugadores del FC Bayern parecen haberse puesto de acuerdo sobre cómo reaccionar.
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¡De repente, todo el mundo habla del FC Barcelona! Preocupante situación en el FC Bayern antes del decisivo duelo contra el PSG
Uno tras otro, todos hablaron del otoño de 2024. El director deportivo Max Eberl, el entrenador Vincent Kompany y, curiosamente, el portero Jonas Urbig, que entonces jugaba en la 2.ª Bundesliga con el 1. FC Köln. En ese otoño —los primeros meses de Kompany en Múnich— el Bayern perdió 1-4 ante el Barcelona en la fase de grupos de la Champions y, poco antes, había empatado 3-3 con el Eintracht en la Bundesliga. Entonces, como ahora, se criticó la arriesgada defensa individual del equipo.
«No me preocupa», respondió Eberl, y añadió con las mismas palabras que Kompany y Urbig: «Ya nos pasó el año pasado. Perdimos 1-4 en Barcelona y luego encadenamos ocho partidos sin encajar». En realidad, el fantasma de Barcelona duró solo siete partidos; el séptimo fue un 1-0 en casa al PSG. Ese marcador bastaría para forzar la prórroga en la vuelta del miércoles, aunque tras el 4-5 de la ida un 1-0 parece ahora muy improbable.
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«Increíblemente emocionante»: el alegato de Max Eberl a favor del fútbol espectacular
Los jugadores del Bayern de Múnich confían en mantener su racha de imbatibilidad y rechazan cambiar de sistema. Ese estilo los llevó a ser campeones de liga, finalistas de Copa y candidatos a la final de la Liga de Campeones por primera vez desde 2020, además de batir récords de goles. Sin embargo, ante rivales con tanta calidad ofensiva individual como Barça o PSG, la más mínima distracción con este estilo puede costar caro.
Tras el show de París, Eberl propuso una solución: en la vuelta no pidió menos goles en contra, sino más a favor. Parece más realista que soñar con una racha de imbatibilidad como la del Barcelona de entonces. Este sábado, tras recordar el otoño de 2024, volvió a defender el fútbol ofensivo de Múnich (y de París).
«No quieres cambiar el ADN básico», afirmó Eberl. «El partido contra París el martes fue jodidamente genial, si se me permite decirlo de forma un poco coloquial. Eso es lo que caracteriza al fútbol: la ofensiva. Luego dicen: “Sí, pero la defensa”. También podríamos ganar 1-0 de córner. ¿Qué se quiere? Hemos elegido el ADN del fútbol activo».
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FC Bayern: Joshua Kimmich mira hacia el futuro
Según Urbig, portero y por ello el que más sufre, los muchos goles recibidos «no son algo por lo que debamos preocuparnos». El miércoles, Urbig cederá de nuevo la portería del Múnich al capitán Manuel Neuer, guardado, como otros titulares, para el partido contra el Heidenheim.
Joshua Kimmich, Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise entraron en el descanso; este último forzó el empate con un disparo lejano. Kimmich apoyó el sistema, pero avisó: «Cuando empiece la temporada o en las próximas semanas, se ajustarán algunas cosas». Kompany admite que su equipo encaja demasiados goles, aunque las estadísticas indican que recibe más de lo que merecería: el PSG marcó cinco con un xG de 1,91, y el Heidenheim tres con 2,13.
Debates similares se dan en el PSG, donde tampoco se vislumbra un cambio de sistema. El viernes, el técnico Luis Enrique respondió con contundencia a las críticas sobre la defensa: «No hay que respetar las opiniones de mierda». Al día siguiente, su equipo mantuvo su estilo y empató 2-2 ante el FC Lorient, igual que el Bayern, que alineó un once totalmente renovado.