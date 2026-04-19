Cada vez hay más indicios de que Rafael Leão podría dejar el AC Milan. Según el diario Sport, el portugués quiere fichar por el FC Barcelona.
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¡De repente, 30 millones de euros más barato! Rafael Leão, exjugador del Bayern, ya tendría un club en mente para la nueva temporada
El Barça podría fichar al extremo por una cifra notablemente inferior a los 80 millones pedidos inicialmente; ahora el Milan se conformaría con unos 50 millones.
La razón sería la tensión entre el jugador y el entrenador Massimiliano Allegri: con el técnico de 58 años, Leao perdió la titularidad por su rendimiento irregular. Además, el club quiere ahorrar su salario de unos cinco millones de euros anuales.
Sin embargo, el fichaje por el Barça no es sencillo: los azulgranas deben definir su plantilla, el futuro de Marcus Rashford y otras opciones ofensivas como Julián Álvarez (Atlético) o Andreas Schjelderup (Benfica), además de resolver sus problemas económicos.
Ya en marzo, la Gazzetta dello Sport informó que Leao dejaba de ser intocable en el Rossoneri y que el club escucharía ofertas.
El Bayern quería fichar a Rafael Leão para sustituir a Wirtz.
El interés del Barcelona por Leao viene de lejos, desde 2024, y nunca ha disminuido. Recientemente, el jugador de 26 años compartió en Instagram una foto con Ronaldinho durante un Clásico y escribió: «El mejor».
El pasado verano se rumoreó que el FC Bayern Múnich también lo siguió como opción para su delantera tras el fracaso del fichaje de Florian Wirtz, aunque finalmente no hubo acuerdo.
Pese a las lucrativas ofertas de la Saudi Pro League, prefiere quedarse en Europa.
Esta temporada ha jugado 26 partidos oficiales, con diez goles y dos asistencias. El AC Milan luchó por el título con el Inter, pero ahora se centra en la clasificación para la Liga de Campeones: tras 32 jornadas, ocupa el tercer puesto.
Rafael Leão: estadísticas de la temporada 2025/26
Juegos 26 Goles 10 asistencias Asistencias 2 Minutos jugados 1.686