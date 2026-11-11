23 años sin logros, sin títulos ni resultados sólidos en el Mundial, solo una clasificación y una eliminación temprana, y finales que terminaban en derrota en Asia y en el Golfo; así estaba la selección saudí antes del griego Georgios Donis.

Donis puso fin a esa etapa negra en la historia del fútbol saudí y condujo a Arabia Saudita a la conquista de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", otorgándole su primer título en 23 años completos, desde que se coronó con el mismo trofeo en 2003.

Ahora Donis vive sobre ascuas, su nombre circula en todos los medios de comunicación, entre interrogantes sobre la posibilidad de su destitución del cargo como director técnico de la selección saudí, apenas un mes después de este logro.