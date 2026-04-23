¿De qué gravedad es la lesión de Lamine Yamal? El Barça anuncia que se perderá el resto de la temporada y da su pronóstico para el Mundial

El joven de 18 años se pronunció el jueves en las redes sociales. «Esta lesión me ha dejado fuera de combate justo cuando más quería estar ahí. Duele muchísimo», escribió Yamal. «Duele no poder luchar junto a mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita». Ahora apoyará a su equipo desde la banda: «Esto es solo un paréntesis. Volveré más fuerte y motivado».

El entrenador Hansi Flick ya había expresado su pesar tras el 1-0 del Barcelona contra el Celta de Vigo: «No es fácil. Tenemos que cuidarlo. Es una pena para nosotros», afirmó Flick. Yamal había marcado el gol de la victoria el miércoles por la noche, en el minuto 40 de penalti. Acto seguido se tocó el muslo y tuvo que abandonar el terreno de juego. Ya en la primera vuelta sufrió una lesión en la ingle.



