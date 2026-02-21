«¿De qué bajón están hablando?». Los críticos de Erling Haaland son objeto de duras críticas, mientras que la leyenda del Manchester City Sergio Agüero insiste en que el delantero estrella «ha malacostumbrado a todo el mundo»

A pesar de haber bajado el ritmo tras su impresionante comienzo, Haaland es una de las principales razones por las que el City está pisándole los talones al Arsenal en la lucha por el título de la Premier League. Haaland ha contribuido a 29 de los 56 goles totales del City en la liga, marcando 22 veces y dando siete asistencias.

Aunque no logró marcar en la victoria por 2-1 del City sobre el Newcastle, que redujo la ventaja del Arsenal en la cima a dos puntos, desempeñó un papel crucial en la victoria al asistir a Nico O'Reilly en el segundo gol del partido con un delicado centro. Esto le permitió empatar con su compañero del City Rayan Cherki como el segundo mejor asistente de la liga esta temporada, solo por detrás de Bruno Fernandes, del Manchester United.

El central del City Marc Guehi elogió la contribución de Haaland a la victoria sobre el Newcastle. «El entrenador le dio una pequeña charla en el vestuario sobre lo increíble que había estado hoy. Su ética de trabajo es increíble, luchando por cada balón contra Dan [Burn]. No es fácil, Dan es muy fuerte, muy bueno en el juego aéreo. Es un verdadero punto de referencia para nosotros en la parte alta del campo y me alegro de que hoy lo haya hecho tan bien».

Guardiola añadió: «Hoy no habría sido posible sin Erling».