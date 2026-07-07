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Mauricio Pochettino GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

De «¿Por qué no?» a «¿Y si…?»: el primer ciclo de Mauricio Pochettino al frente de la selección estadounidense en el Mundial termina con una oportunidad desperdiciada y un futuro incierto

Analysis
USA
M. Pochettino
FEATURES
USA vs Belgium
Belgium
World Cup

Contrataron al entrenador para cambiar la cultura del equipo; quizá lo logró, pero el resultado fue el mismo.

SEATTLE — Tras la eliminación de la selección masculina de Estados Unidos en el Mundial, preguntaron a Mauricio Pochettino sobre su futuro como seleccionador. “No es el momento”, respondió, y tenía razón. Después de la goleada 4-1 ante Bélgica, no era el instante de hablar del futuro, sobre todo siendo él el responsable de ese colapso.

La era Pochettino podría haber terminado: la Federación insiste en renovarlo, pero el Mundial ya acabó y asimilarlo implica evaluar su gestión.

¿Qué pensarán los aficionados estadounidenses de este momento en la historia de la selección? ¿Recordarán los goles, los cánticos, las imágenes de Pochettino animando a un público al que tanto deseaba ver apoyar a su equipo? ¿O lo recordaremos por esta última actuación, llena de errores, fallos y la patada de Pochettino a una cesta de botellas de agua cuando él, al igual que su selección, perdió por completo el control?

Durante gran parte del verano, Pochettino lo tuvo todo en la palma de la mano. El público le apoyaba, el país se ilusionaba y sus jugadores corrían sin pausa. Pero el lunes todo se frenó, antes de lo esperado. Al caer en octavos, Pochettino igualó a Jürgen Klinsmann, Bob Bradley y Gregg Berhalter. Puede insistir en que todo ha cambiado, pero los resultados dicen lo contrario.

¿Cómo juzgar a Pochettino? Con matices, pero también por los resultados. Se prometió un cambio y algunos llegaron, pero no el más importante. La USMNT llegó como la 16.ª del mundo y cayó en octavos, igual que sus antecesores. La “Generación de Oro”, un técnico de renombre y la localía no bastaron. Hay distintos niveles y el de la USMNT no ha cambiado.

Pochettino y sus jugadores querían mejorar el fútbol estadounidense, pero el desenlace deja un “¿y si?” y un “¿por qué no?” en el aire.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los preparativos

    Todo el verano Pochettino repitió: «¿Por qué no nosotros?».

    Se convirtió en un grito de guerra. Si un país no apoya a su selección en un Mundial en casa, ¿cuándo lo hará? Si un grupo de jugadores no creía en sí mismo entonces, ¿cuándo lo haría? Con el paso de las semanas, los gritos se hicieron más fuertes. Quizá Pochettino tenía razón.

    A pesar de algunas polémicas iniciales por la convocatoria, el equipo comenzó el verano con sólidas actuaciones ante Senegal y Alemania. La goleada a Paraguay en el debut del Mundial pasará a la historia como uno de los resultados más emocionantes de la selección estadounidense. El ambiente fue electrizante contra Australia y la derrota ante Turquía no empañó nada. Luego, con una victoria sobre Bosnia y Herzegovina pese a quedarse con 10 hombres, Pochettino pareció llevar a su equipo un paso más allá.

    Lo hizo con estilo: un fútbol ofensivo, agresivo y de alto ritmo que asfixiaba al rival. Por primera vez, las estrellas estadounidenses brillaron en un Mundial: talento, agresividad y, sobre todo, diversión.

    Durante años, los aficionados estadounidenses esperaron ver a su equipo jugar de verdad en un Mundial. En los cuatro primeros partidos, por fin lo lograron.

    Llegó el quinto partido, contra Bélgica, y el equipo no mostró nada de lo anterior. La culpa es de los jugadores, que no levantarán la cabeza, y también de Pochettino, quien solo vio cómo su equipo se derrumbaba bajo el peso de las expectativas.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La caída

    Pochettino quería un equipo relajado: «La relajación trae concentración», recordó, citando a Jorge Valdano, campeón del mundo. Si Estados Unidos se mantenía tranquilo y seguro, todo llegaría.

    Sin embargo, ante Bélgica el equipo lució tenso, tímido y reactivo; preocupado por no fallar más que por aprovechar el momento. La alegría y la libertad que habían marcado sus primeros pasos nunca aparecieron en Seattle.

    Eso hizo la derrota tan desalentadora. El equipo relajado pero implacable que Pochettino construía se desvaneció cuando subió el nivel. Y surge la incómoda pregunta: ¿esa versión de la selección estadounidense fue real, o solo un equipo llevado por el impulso ante rivales más débiles antes de ser expuesto por un auténtico contendiente?

    «Quizá la explicación sea muy sencilla: no fue nuestro día, ni en calidad ni a nivel individual», afirmó Pochettino. «Por supuesto, el principal responsable soy yo, y sí, tenemos que analizar y revisar lo que hicimos porque no fue el rendimiento ni la forma en que solemos jugar».

    «No estuvimos a nuestro nivel. Empezamos mal, nunca encontramos el ritmo y, tras marcar, encajamos al instante. Fue un día muy malo; no mostramos la calidad de otros partidos. Aceptamos que no estuvimos bien; no hay excusas».

    Pochettino tiene razón: no hay excusas. Tras las llamativas declaraciones sobre «tocar la luna», el equipo ni siquiera se acercó a Bélgica, que les superó en todos los aspectos del juego.

    Aun así, hubo algo diferente en la preparación para Bélgica, y eso pesó. Tras un verano de underdogs carismáticos, el equipo de Pochettino pasó de repente a ser el villano del torneo. La percepción cambió de la noche a la mañana, y la libertad se convirtió en una carga.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perder el control del ambiente

    Quede claro: el cambio de ambiente en la selección masculina de fútbol de Estados Unidos no fue culpa de Pochettino ni de los jugadores. Ellos también se quedaron de brazos cruzados mientras la situación se les iba de las manos. El lunes, horas antes del partido más importante de la historia de la selección estadounidense, el presidente Donald Trump apareció en televisión presumiendo de que la FIFA había anulado una tarjeta roja. Desde entonces, el ambiente empeoró.

    El domingo entrenaron con buen humor, pero por la tarde el ambiente se agrió. Cuanto más clara era la injerencia presidencial, más se alimentaba esa narrativa fuera del equipo. El equipo, antes admirado por su garra y goles, pasó a ser objeto de desprecio. En la fase de grupos había sido sinónimo de esperanza y diversión; para el lunes, para muchos, era sinónimo de corrupción.

    Se puede debatir si es justo o no, pero es la realidad. Lo indiscutible es que el equipo no digirió bien ese cambio de imagen, quizá uno de los factores que llevaron a su derrota en el campo.

    «Si puedes contar con Balogun porque el comité disciplinario de la FIFA lo ha permitido, entonces no hay ningún problema», afirmó Pochettino, «pero, a título personal, me siento muy decepcionado porque hay demasiada gente hablando de política y manipulación, o de ética e integridad. No es una excusa decir que no rendimos bien por eso. Eso no es cierto».

    Puede que el rendimiento no se resintiera, pero el legado del equipo sí. Para el mundo, vendieron su alma a la política y cayeron; para los aficionados esporádicos de Estados Unidos, desperdiciaron una oportunidad.

    Todo ello se traduce en una sombra que planea sobre este verano: el torneo será recordado más por las 36 horas entre el anuncio de Balogun y el pitido final que por el mes de partidos que lo precedió.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿El futuro?

    Todo esto formará parte del legado de Pochettino, sea justo o no. Llevó a la selección estadounidense a jugar uno de sus mejores fútbol en un Mundial, pero también dirigió el equipo cuando desperdició la mayor oportunidad de la historia del fútbol del país. Es difícil hablar de lo uno sin mencionar lo otro, aunque es fácil adivinar qué recuerdo perdurará más.

    El futuro del fútbol estadounidense sigue incierto, aunque el objetivo es claro. Por mucho que se hable del próximo seleccionador, del director deportivo o de una visión global, lo cierto es que el rendimiento debe mejorar. Este resultado no fue suficiente y no representó el avance que se esperaba. Al final, la selección masculina dio un rodeo para terminar en el mismo lugar, pero con más promesas y un tropiezo más doloroso.

    ¿Bastará para que la Federación de Fútbol de EE. UU. lo mantenga? Un comunicado del lunes indica que, al menos por ahora, la puerta sigue abierta.

    «Acordamos seguir conversando tras un periodo de descanso y reflexión. Sentimos un gran respeto y gratitud hacia Mauricio, su cuerpo técnico y todos los que forman parte del programa», declaró la Federación de Fútbol de EE. UU. «Compartimos el entusiasmo por nuestro potencial y también tenemos claro el volumen de trabajo que aún se requiere a todos los niveles para alcanzar nuestra ambición».

    La incógnita mayor es si él desea regresar: se habla de una oferta previa al torneo, y solo ambas partes conocen el estado actual de la negociación.

    «Esta aventura ha sido increíble», afirmó Pochettino. «Ni siquiera han pasado dos años desde que llegué a la federación. Un ciclo dura cuatro años. Hoy hemos cerrado un capítulo dedicado a la evaluación de los jugadores. Ahora disponemos de una valoración completa de muchos de ellos. Si nos comprometemos a seguir aquí en el futuro, tenemos una idea clara».

    «Ahora toca descansar, reflexionar, mantener algunas conversaciones y, después, ya veremos cuál es la decisión de la federación y la nuestra», continuó. «Estoy muy contento. Hemos construido una buena relación, pero ahora no es el momento de hablar de eso».

    Habrá tiempo para hablar en los próximos días. Así son las eliminaciones: tras el torneo llega la reflexión y la decisión.

    Por ahora, el futuro es un misterio. Si este fuera el fin de la era Pochettino, dejaría un regusto amargo y la sensación de lo que pudo ser. El equipo llegó al Mundial preguntándose «¿Por qué no?» y se marcha con un «¿Y si…?» en la mente.

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