SEATTLE — Tras la eliminación de la selección masculina de Estados Unidos en el Mundial, preguntaron a Mauricio Pochettino sobre su futuro como seleccionador. “No es el momento”, respondió, y tenía razón. Después de la goleada 4-1 ante Bélgica, no era el instante de hablar del futuro, sobre todo siendo él el responsable de ese colapso.

La era Pochettino podría haber terminado: la Federación insiste en renovarlo, pero el Mundial ya acabó y asimilarlo implica evaluar su gestión.

¿Qué pensarán los aficionados estadounidenses de este momento en la historia de la selección? ¿Recordarán los goles, los cánticos, las imágenes de Pochettino animando a un público al que tanto deseaba ver apoyar a su equipo? ¿O lo recordaremos por esta última actuación, llena de errores, fallos y la patada de Pochettino a una cesta de botellas de agua cuando él, al igual que su selección, perdió por completo el control?

Durante gran parte del verano, Pochettino lo tuvo todo en la palma de la mano. El público le apoyaba, el país se ilusionaba y sus jugadores corrían sin pausa. Pero el lunes todo se frenó, antes de lo esperado. Al caer en octavos, Pochettino igualó a Jürgen Klinsmann, Bob Bradley y Gregg Berhalter. Puede insistir en que todo ha cambiado, pero los resultados dicen lo contrario.

¿Cómo juzgar a Pochettino? Con matices, pero también por los resultados. Se prometió un cambio y algunos llegaron, pero no el más importante. La USMNT llegó como la 16.ª del mundo y cayó en octavos, igual que sus antecesores. La “Generación de Oro”, un técnico de renombre y la localía no bastaron. Hay distintos niveles y el de la USMNT no ha cambiado.

Pochettino y sus jugadores querían mejorar el fútbol estadounidense, pero el desenlace deja un “¿y si?” y un “¿por qué no?” en el aire.