El contrato de Eberl como director deportivo del Bayern Munich vence en 2027. Aún no se sabe qué pasará después.

«Si les gusta cómo hago mi trabajo, estoy dispuesto a quedarme más tiempo en el Bayern», declaró Eberl en DAZN. Sin embargo, el consejo de administración del club muniqués aún no ha mostrado interés en renovarle el contrato. En cambio, han circulado informes sobre una supuesta tensión con el director deportivo, Christoph Freund; la revista Kicker habló de un «matrimonio forzado».

Eberl llegó al club a principios de 2024 y ya ha conquistado dos ligas. Esta temporada podría añadir la Copa DFB, cuya final contra el VfB Stuttgart se jugará el 23 de mayo. Antes, el sábado, el Bayern cerrará la Bundesliga frente al 1. FC Köln.