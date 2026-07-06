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«De nuevo juntos»: Lionel Messi se reencuentra con su esposa Antonela y sus tres hijos mientras el mejor jugador argentino de todos los tiempos se relaja en su nuevo intento por conquistar la Copa del Mundo
Momento en familia para el capitán de la selección argentina
En plena defensa del título mundial, Messi encontró un respiro al pasar el día libre con su familia. La estrella del Inter de Miami recibió la visita de Antonela Roccuzzo y sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro— tras la ajustada victoria en prórroga contra Cabo Verde. El 3-2 les dio el pase a octavos y un breve respiro.
Antonela compartió en redes un carrusel de fotos que mostraba el vínculo familiar durante el torneo. La publicación, en la que se ve a Messi sonriendo con sus hijos, ofreció a los aficionados una visión poco habitual de la vida privada del ocho veces ganador del Balón de Oro, que busca nuevos títulos internacionales en suelo norteamericano.
Un mensaje conmovedor de Antonela
Antonela compartió el reencuentro con sus 41 millones de seguidores en Instagram. Publicó varias fotos: una divertida de Mateo con el pulgar hacia arriba y un guiño a los negocios de Messi con un alfajor de «Havanna». Acompañó las imágenes con un mensaje sencillo: «Te queremos, @leomessi. De nuevo juntos».
La publicación se volvió viral en minutos, acumulando millones de «me gusta» mientras los seguidores celebraban este nuevo capítulo emocional para el astro argentino. Aunque Antonela y los niños han estado en las gradas todo el Mundial, este encuentro íntimo le dio a Messi el apoyo que necesitaba antes de la fase decisiva: ganar o irse a casa.
Un rendimiento sin precedentes sobre el terreno de juego
A pesar de su relajación fuera del campo, Messi sigue siendo tan letal como siempre sobre el terreno de juego. El jugador de 39 años se encuentra en un estado de forma sensacional, con siete goles en la competición hasta la fecha. Al marcar en todos los partidos de esta edición, ya ha igualado su cuenta de goles en el Mundial de Catar 2022.
Su tanto ante Cabo Verde amplió su récord y lo consolidó como el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 20 dianas. Ante su familia, el veterano sigue desafiando la edad y reafirma su influencia en el esquema de Lionel Scaloni, que busca repetir el título.
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A un paso de los octavos de final
Se acaban las celebraciones y llega la fase decisiva del torneo. Argentina enfrentará a Egipto el martes 7 de julio en el Estadio de Atlanta. El duelo es clave: Messi y Mohamed Salah se medirán en un encuentro histórico. Para la selección africana es especial, pues Salah la capitanea en su primera eliminatoria.
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