AFP
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«De nuevo, falta la última pieza del rompecabezas»: Harry Kane admite una «sensación de vacío» tras la eliminación de Inglaterra del Mundial y publica un emotivo comunicado
Una decepción en la semifinal
Inglaterra soñaba con su primera final del Mundial desde 1966, pero Argentina remontó en los últimos minutos y ganó 2-1. Anthony Gordon adelantó a los Tres Leones al inicio del segundo tiempo tras un centro de Morgan Rogers, aunque los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez dieron el triunfo a la Albiceleste.
La derrota ha conmocionado al equipo, sobre todo a su capitán, Kane, quien, tras el nuevo tropiezo internacional, publicó un emotivo mensaje dirigido a la afición y a sus compañeros.
El emotivo discurso de Kane
En sus redes, Kane admitió el dolor de la eliminación: «No hay palabras que superen este vacío en el estómago. Estuvimos muy cerca de otra final, pero no bastó. Lo dimos todo en estas siete semanas, ¡y quedarnos a las puertas duele! Las expectativas son altas y con razón; llevamos ocho años llamando, pero aún nos falta la última pieza.
El delantero, máximo goleador histórico de Inglaterra, insistió en que el grupo debe hallar la forma de acortar la brecha entre aspirantes y campeones: «Debemos asimilarlo y mejorar. Estoy muy orgulloso de los chicos y de lo que hemos mostrado en este torneo; hemos superado partidos y entornos difíciles», concluyó.
Un mensaje de resiliencia
A sus 32 años, algunos se preguntan si esta fue la última oportunidad de Kane de levantar la Copa del Mundo. Pero él respondió con determinación: seguirá trabajando para triunfar en el futuro y destacó la resiliencia necesaria para triunfar en el fútbol.
«Ir a por la gloria no siempre significa conseguirla. Hay que luchar, caer, levantarse y volver a intentarlo; no hay otra forma que seguir creyendo y esforzándose», afirmó Kane. Cerró su mensaje agradeciendo a la afición inglesa: «Gracias a todos los que viajaron y nos apoyaron en los estadios. Gracias a todos los que nos apoyaron desde casa. Gracias al equipo y al cuerpo técnico por todo. Siempre aprendemos y volvemos a intentarlo».
- Getty Images Sport
Aún queda un partido por jugar
Aunque la eliminación en semifinales aún duele, Inglaterra aún tiene un último partido: el sábado por el tercer puesto contra Francia.
Tras la derrota, el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, admitió que preparar este encuentro es complicado: «Ninguno de nuestros jugadores ni los franceses quiere estar aquí; todos queríamos la final. Todos queremos ganar el Mundial, pero así son las cosas. Tenemos un día menos de recuperación que Francia, pero lo afrontaremos con profesionalidad».
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