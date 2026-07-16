«De nuevo, falta la última pieza del rompecabezas»: Harry Kane admite una «sensación de vacío» tras la eliminación de Inglaterra del Mundial y publica un emotivo comunicado

Inglaterra soñaba con su primera final del Mundial desde 1966, pero Argentina remontó en los últimos minutos y ganó 2-1. Anthony Gordon adelantó a los Tres Leones al inicio del segundo tiempo tras un centro de Morgan Rogers, aunque los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez dieron el triunfo a la Albiceleste.

La derrota ha conmocionado al equipo, sobre todo a su capitán, Kane, quien, tras el nuevo tropiezo internacional, publicó un emotivo mensaje dirigido a la afición y a sus compañeros.