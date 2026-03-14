AFP
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¡De nuevo en el banquillo! Harry Kane vuelve a ser suplente del Bayern de Múnich por segundo partido consecutivo, mientras que Nicolás Jackson, en plena forma, conserva su puesto
Kane vuelve a quedarse en el banquillo
El capitán de Inglaterra se encuentra en terreno desconocido en el BayArena, ya que comenzará el partido en el banquillo en el crucial enfrentamiento del sábado. Tras recuperarse de una lesión en la pantorrilla, el delantero no ha podido desbancar al imparable Jackson, que sigue liderando la delantera del gigante bávaro.
Este es el segundo partido consecutivo en el que Kane se queda fuera del once inicial, tras una aparición similar en el banquillo en la Champions League a mitad de semana. La decisión de Kompany denota un enfoque cauteloso respecto a la forma física de su figura clave, dando prioridad a su disponibilidad a largo plazo frente a su participación inmediata en la alineación titular.
Las lesiones siguen afectando a Kompany
Los preparativos del Bayern para el desplazamiento a la BayArena se han visto entorpecidos por una importante lista de lesionados, especialmente entre los porteros. Dado que Manuel Neuer sigue de baja por una rotura fibrilar y Jonas Urbig sufre una conmoción cerebral, el veterano Sven Ulreich será el titular bajo los palos.
La línea defensiva también echa en falta piezas clave, ya que Alphonso Davies sigue de baja por una distensión en el tendón de la corva y Hiroki Ito continúa recuperándose de una rotura muscular. Esto ha obligado a Kompany a reorganizar la defensa, alineando a Josip Stanisic y Konrad Laimer como laterales junto a la pareja de centrales formada por Dayot Upamecano y Jonathan Tah.
Es probable que Kane salga en la segunda parte
El centro del campo estará liderado por Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic, mientras que Leon Goretzka volverá a quedarse en el banquillo. La inclusión de Lennart Karl en el puesto de centrocampista ofensivo demuestra la confianza que Kompany sigue depositando en las promesas del club en este periodo tan ajetreado de la temporada nacional y europea.
Por su parte, es probable que Kane entre en juego para dar un impulso en la segunda parte, tras haber sido suplente sin jugar en Italia en el último partido.
- Getty
La incansable búsqueda de títulos del Bayern
El Bayern de Múnich lidera actualmente la clasificación de la Bundesliga, con 11 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, segundo clasificado. Sigue en liza por el triplete, ya que los «Die Roten» también compiten en la Liga de Campeones y en la Copa DFB. Tras este partido, centrarán su atención en la competición europea, donde se enfrentarán al Atalanta en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.
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