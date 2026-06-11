De Messi y Ronaldo a Ancelotti y Tuchel... ¿Reescribirá el Mundial de 2026 la historia del fútbol?

En pocas horas empezará el Mundial 2026, que podría ser más que un torneo más en la historia del fútbol: un hito que redefinirá lo posible.

En la edición más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos en Estados Unidos, Canadá y México, todas las miradas están sobre las estrellas y técnicos que pueden batir marcas que han resistido décadas.

Desde Lionel Messi, que busca más récords de partidos, victorias y asistencias, Cristiano Ronaldo quiere ampliar su legado, y Kylian Mbappé, aún sin cumplir 30, aspira a entrar en el club de las leyendas.

Fuera del campo, técnicos como Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Didier Deschamps y Lionel Scaloni buscan también hacer historia.

Entre la lucha de los goleadores, la pugna de los porteros por las estadísticas defensivas y la batalla de los técnicos por la inmortalidad, la edición de 2026 podría ser uno de los Mundiales más influyentes y el escenario donde caigan marcas que parecían imbatibles.