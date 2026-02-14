Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Jhon Duran GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

De los rumores sobre su fichaje por el Arsenal y el Real Madrid a la oscuridad rusa: cómo la prometedora carrera de Jhon Durán ha pasado de lo sublime a lo francamente extraño

Con solo 22 años, Jhon Durán se ha unido al sexto club de su carrera cada vez más nómada y al tercero en solo 12 meses, tomando la controvertida decisión de irse a Rusia y fichar por el Zenit de San Petersburgo. Hace poco más de un año que el exdelantero del Aston Villa estaba vinculado con los gigantes europeos Real Madrid, Bayern de Múnich y Chelsea, pero tras pasar por Arabia Saudí y Turquía, el delantero ya se está alejando cada vez más del estrellato.

Duran se reveló como un potencial campeón mundial en su segunda temporada en el Aston Villa, haciéndose un nombre como suplente de lujo tanto en la Premier League como en la Champions League en la primera mitad de la temporada 2024-25 y marcando algunos goles espectaculares en el proceso.

Ese éxito pareció subirle a la cabeza, y empezó a pedir más minutos a medida que cobraban fuerza los rumores que lo vinculaban con algunos de los grandes equipos de Europa. Sin embargo, al final, antepuso el dinero al prestigio y fichó por el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo a finales del mercado de fichajes de enero de 2025.

Ese fue el primer paso en falso de una pronunciada trayectoria descendente durante los 12 meses siguientes, en los que Durán se ha visto sumido en el ostracismo futbolístico...

  • Jhon Duran Aston Villa 2024Getty Images

    Villa Sensación

    Tras un comienzo bastante discreto en el Villa tras fichar por el Chicago Fire de la MLS en enero de 2023, no es exagerado decir que Durán arrasó en el fútbol inglés a principios de la temporada pasada. El colombiano marcó cuatro goles en los cinco primeros partidos del Villa en la Premier League, todos ellos como suplente, incluido un golazo de la victoria contra el Everton desde muy lejos.

    Repitió esa racha en Europa, marcando en dos de los tres primeros partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y anotando otro gol de la victoria en los últimos minutos en el memorable triunfo sobre el Bayern de Múnich en Villa Park, lo que le valió un lugar en la historia del club.

    Sin embargo, esas hazañas no le valieron un puesto en el once inicial, ya que el entrenador Unai Emery prefirió al internacional inglés Ollie Watkins. En declaraciones realizadas en ese momento, el técnico español afirmó: «Su potencial es enorme y quiero sacar lo mejor de él, apoyarle, ayudarle y ser exigente con él. Está ganando confianza al marcar goles. Tenemos que sentirnos cómodos con ambos delanteros y orgullosos de cómo podemos jugar con dos delanteros, con uno o con los dos. Ese es el reto que tenemos».

    • Anuncios

  • Frustración bajo Emery

    Sin embargo, en medio de una sequía goleadora en la Premier League entre finales de septiembre y principios de diciembre de 2024, con sus minutos aún limitados, quedó claro que no todo iba bien entre bastidores. Aunque había marcado en la Liga de Campeones contra el Bayern y el Bolonia, Durán se había ganado la reputación de ser temperamental (quizás no sea de extrañar, ya que idolatra al famoso Zlatan Ibrahimovic, conocido por su carácter impulsivo).

    El primer punto álgido se produjo cuando reaccionó muy mal al ser sustituido en el minuto 66 contra el equipo italiano en octubre, tras haber sido titular por una vez. Las cámaras captaron al delantero dando puñetazos y patadas a los asientos del banquillo de Villa Park, antes de lanzar algo en dirección a la línea de banda en un impactante arrebato.

    Emery intentó restar importancia a la situación después, pero cada vez estaba más claro que le costaba controlar al fogoso colombiano. «No tengo ningún problema con su reacción», dijo. «Todos los mensajes que transmitimos en el vestuario tienen que ver con el respeto y nuestros valores. Algunos jugadores jóvenes pueden reaccionar un poco, pero lo tengo bajo control. Era su primera titularidad este año, y siempre es más difícil empezar cuando los rivales están frescos».

    Al hablar de su relación con el entrenador del Villa en una entrevista con Sky Sports al mes siguiente, Durán dijo: «¡Hay [momentos de] amor y odio, a veces! Pero no, le estoy muy agradecido, muy agradecido a él y a su cuerpo técnico. Hemos tenido muchos problemas, pero creo que son normales.

    «A veces pasa, ¡y saltan chispas! ¡Así que estamos constantemente peleando! Pero creo que es normal para un joven de mi edad y una persona como él, que ya sabe mucho y ha conseguido tantas cosas. Y la verdad es que me siento muy, muy agradecido de estar en este espacio y de que él sea una persona tan grande en el fútbol como lo es. Sí, a veces discutimos. Porque él tiene su punto de vista, yo tengo el mío, y nunca he sido de las que se callan. Si tengo algo que decir, sea quien sea, lo digo».

  • Cristiano Ronaldo Jhon DuranGetty Images

    Al-Nassr viene a visitarnos

    Aunque su tono en esa entrevista pudo parecer jovial, sus palabras revelaban su descontento subyacente con su papel de suplente de lujo. En diciembre ya se le relacionaba con equipos como el Arsenal, el Barcelona, el Bayern, el París Saint-Germain, el Real Madrid y el Chelsea —que había intentado ficharlo en enero de ese año, cuando era un desconocido—, a pesar de haber firmado un nuevo contrato a largo plazo dos meses antes.

    Aprovechó su oportunidad cuando le dieron su primera titularidad de la temporada en la liga contra el Southampton, que estaba pasando apuros, marcando el gol de la victoria y siguiéndolo con goles contra el Nottingham Forest y el Manchester City, ya que también fue titular en los dos siguientes partidos del Villa. Sin embargo, justo cuando parecía que se había ganado la confianza de Emery, la echó a perder.

    Con su equipo ya perdiendo 1-0 contra el Newcastle en St James' Park el día de San Esteban, Durán fue sancionado por dar una patada en la espalda a Fabian Schar al caer sobre el central poco después de la media hora de juego, y fue expulsado. El Villa acabaría perdiendo el partido por 3-0, en lo que finalmente resultaría ser una derrota costosa en la lucha por la Champions League, ya que los Magpies terminaron por encima del equipo de Emery por diferencia de goles y se hicieron con el quinto y último puesto.

    A esto le siguió una suspensión de tres partidos, e incluso cuando volvió a estar disponible, se quedó en el banquillo contra el Everton, y solo disputó media hora de juego en los enfrentamientos contra el Arsenal y el West Ham antes de que su carrera en el Villa llegara a su fin de forma abrupta. Para entonces ya era enero, y aunque la postura inicial del Villa era que Durán no estaba en venta, la preocupación por las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR) de la Premier League y la aceptación de que era imposible mantener contentos a dos delanteros de élite significaban que estaba disponible si el precio era el adecuado. Muy oportunamente, el Al-Nassr llamó a su puerta y el jugador estaba dispuesto a seguir el dinero.

  • Jhon Duran Al-Nassr 2024-25Getty

    La estancia en Arabia Saudí sale mal

    Los adinerados gigantes saudíes pagaron la astronómica cifra de 77 millones de euros (64,5 millones de libras esterlinas/80 millones de dólares) para fichar al número 9 al final del mercado de invierno, y eso sin incluir las primas, incorporándolo a un ataque que ya contaba con Ronaldo y la antigua estrella del Liverpool Sadio Mané. Se dice que su contrato tiene un valor increíble de 17 millones de libras (21 millones de dólares) al año, lo que supone alrededor de 1900 libras por hora. Por su parte, el Villa, según se informa, se alegró de que se marchara a la Pro League, en lugar de fichar por un rival europeo.

    Aunque al principio marcar goles no fue un problema para Durán, ya que anotó cuatro veces en sus dos primeros partidos de liga en su nuevo entorno, los problemas fuera del campo hicieron que su estancia en el Estado del Golfo se torciera rápidamente. Los primeros indicios de problemas fueron los informes de que en realidad no vivía en Riad, sino que se había instalado en la vecina Bahréin, a 435 km de distancia, para eludir las estrictas leyes de Arabia Saudí que le habrían impedido vivir con su novia. Se afirmó que tomaba vuelos diarios de 80 minutos solo para asistir a los entrenamientos.

    El Al-Nassr desestimó las informaciones calificándolas de «noticias falsas repugnantemente divertidas», aunque la teoría nunca se desmintió realmente. «Todos hemos oído hablar de las llamadas "noticias falsas", ¡pero estas son repugnantemente divertidas!», afirmó el club en un tuit. «Nos alegra que nuestro club sea tan importante. A Jhon le encanta Riad y su casa está cerca del club y del estadio. Es un nuevo miembro de nuestra familia».

    Sin embargo, a medida que su rendimiento decayó y el Al-Nassr se quedó rezagado en la tabla, quedó claro que Durán no había logrado adaptarse a Arabia Saudí, lo que supuestamente le había provocado problemas personales fuera del campo, ya que su estado mental se vio afectado. En medio de las dificultades generales del club bajo la dirección de Stefano Pioli, el delantero se convirtió en el chivo expiatorio por no haber dado los resultados esperados tras la importante inversión realizada en él, y muchos aficionados pidieron que fuera vendido.

  • jhon-duran(C)Getty Images

    Breve paso por Turquía

    Apenas cinco meses después de su llegada a Arabia Saudí, surgieron informes de que Durán podría marcharse tras no haber conseguido adaptarse al Al-Nassr, a pesar de haber marcado 12 goles en solo 18 partidos. A pesar de que hasta seis clubes diferentes le ofrecieron la oportunidad de volver a la Premier League, el delantero centro volvió a optar por la opción más lucrativa y se marchó a Turquía para fichar por el Fenerbahçe de José Mourinho en calidad de cedido.

    El gigante de la Super Lig hizo un gran esfuerzo para conseguir a su hombre, y su director deportivo incluso voló a Medellín para mantener conversaciones cara a cara con el fin de convencer a Durán de que los eligiera a ellos en lugar de regresar a Inglaterra, según The Athletic. Mientras tanto, su propuesta al Al-Nassr era que podría recuperar su valor de mercado a lo largo de una temporada en Turquía, en lugar de ser vendido con una vergonzosa pérdida ese verano.

    Sin embargo, una vez más, las cosas no salieron según lo previsto. Se rumoreó que Mourinho estaba molesto porque el entonces jugador de 21 años no se había presentado el primer día de los entrenamientos de pretemporada, y la prensa española le atribuyó unas declaraciones en las que calificaba a Durán de «irrespetuoso». Sin embargo, el Fenerbahçe negó que el entrenador hubiera hecho tal declaración, aunque pareció admitir que el jugador había llegado tarde. Aún no está claro si eso fue acordado previamente. «Las declaraciones realizadas por nuestro entrenador, José Mourinho, en la prensa extranjera sobre nuestro jugador Jhon Durán son completamente falsas», afirmaron. «Nuestro entrenador no ha hecho ninguna declaración al respecto. Nuestro jugador llegó a Portugal esta tarde para incorporarse a la concentración de nuestro equipo en el Algarve».

    Mourinho fue despedido solo un mes después del inicio de la nueva temporada, tras no conseguir la clasificación para la fase final de la Liga de Campeones. Su destitución coincidió con un problema de inflamación ósea que mantuvo a Durán fuera de juego desde finales de agosto hasta principios de noviembre, lo que obligó al recién elegido presidente del club, Sadettin Saran, a desmentir los sensacionales rumores de que el delantero fingía una lesión porque no quería jugar, molesto por la decisión de despedir al famoso técnico portugués. «Jhon Durán tiene una lesión real. Hablé con su médico en España y revisé los resultados de su resonancia magnética. Volverá con nosotros en unas semanas», declaró Saran en una rueda de prensa en octubre.

    Cuando estuvo disponible, Durán fue mucho menos prolífico, en medio de informes de que volvía a tener problemas mentales, y solo marcó cinco goles en 21 partidos, mientras que su actitud también era un problema. A pesar de estos problemas, se esperaba que terminara la temporada en Estambul, pero a principios de febrero rescindió repentinamente su contrato de cesión con el Fenerbahçe y se sumió aún más en el olvido.

  • Fuera del radar en Rusia

    Con solo 22 años, Durán se ha unido al sexto club de su prometedora carrera y al tercero en solo 12 meses, y este es su fichaje más inesperado hasta la fecha. El delantero ha firmado con el Zenit de San Petersburgo, uno de los grandes clubes rusos, hasta el final de la temporada 2025-26, en otra decisión que, ante todo, parece motivada por razones económicas.

    El Zenit podría ofrecerle la oportunidad de ganar títulos, ya que ocupa el segundo puesto de la Premier League rusa, pero ahí es donde acaba el atractivo: Durán estará fuera de la vista y de la mente allí, ya que los clubes del país han sido excluidos de las competiciones de la UEFA desde la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia hace cuatro años, y su primera división apenas se retransmite en el resto de Europa.

    La intención parece ser ganar mucho dinero y asegurarse un puesto en la selección colombiana para el Mundial. No ha jugado con su país desde junio de 2025 y no fue convocado para la última concentración en noviembre. «Me explicaron los objetivos del Zenit. Me impresionaron tanto que quise continuar mi carrera aquí. Estoy tratando de elegir el mejor camino para mí y mi familia. Creo que tendré éxito y seré feliz en el Zenit», explicó Durán.

    «Todos sabemos que es un jugador de gran calidad, pero las cosas no le han ido tan bien como él hubiera deseado», declaró el entrenador del Zenit, Sergei Semak, tras la llegada de Durán. «Esperamos que esté motivado para ir al Mundial con Colombia y competir con John Córdoba por un puesto en el once inicial. Esperamos que nos sea útil y no tenemos ninguna duda de su calidad».

    Cabe destacar que, según se informa, el acuerdo de cesión incluye una opción (35 millones de euros, 30,5 millones de libras esterlinas o 41,5 millones de dólares) en lugar de la obligación de comprar al delantero a su club de origen, el Al-Nassr, lo que sugiere que considerará sus opciones después del Mundial de este verano. Por ahora, sin embargo, se adentra en lo desconocido y se enfrenta al verdadero reto de frenar su caída en picado hacia el olvido a una edad tan temprana.

0