De los escándalos sexuales a los calzoncillos prohibidos: La vida y los tiempos de «Lord» Nicklas Bendtner

En septiembre de 2009, Bendtner creía que debía agradecer a una fuerza superior seguir con vida después de que su coche quedara siniestro total en un accidente cuando iba camino del entrenamiento. Apenas estuvo de baja un par de semanas por lesiones leves.
«Creo que alguien puso su mano sobre mí», dijo Bendtner entonces. «No sé qué o quién fue, pero, si lo miro con perspectiva, sencillamente sentí que alguien me ayudaba. Estoy plenamente convencido de que aún no había llegado mi momento. No era el momento de que terminara mi vida. Si mi coche hubiera sido más pequeño y menos seguro, podría haber muerto. Ellos [la policía] lo calificaron de milagro porque no acabó en tragedia ni, al menos, con lesiones graves para mí».
«Recuerdo hasta la más mínima fracción de segundo. No me desmayé ni perdí el conocimiento. Alguien afirmó que circulaba a 160 km/h. No sé de dónde ha salido semejante disparate. Es completamente falso. No iba tan rápido. En absoluto. He hablado con la policía y no se abrirá ningún caso porque no hubo exceso de velocidad. El accidente ocurrió porque un coche se metió justo delante de mí en el carril izquierdo. Me di cuenta de que, si no reaccionaba, chocaría contra el otro coche un segundo después. Recuerdo que pensé: “Esto va a acabar muy, muy mal. Podría morir ahora”».
«Así que giré el volante con mucha fuerza hacia la derecha para intentar esquivar al otro coche. Y lo conseguí... Pero acabé en el arcén, en medio de la carretera. El coche dio vueltas, volvió a cruzar la carretera y chocó contra varios árboles que, por suerte, no eran muy grandes. Salí despedido hacia un campo, donde el coche se detuvo. Quedó completamente destrozado. Sé que podría haber sido mucho peor».
Aunque en aquel momento Bendtner pareció recuperarse por completo, en 2020 reveló que, a raíz del accidente, empezó a acumular varias lesiones menores.
«El accidente de coche fue un revés enorme para mí», aseguró. «Fue muy grave. Me ha causado mucho dolor y todavía me lo causa. Me cambió. Empecé a ver las cosas de otra manera. Me sentía bastante afortunado de seguir vivo porque fue un accidente bastante grave. Pero me provocó muchas lesiones y problemas menores en los años siguientes, y fue bastante difícil lidiar con ello como jugador y como persona, porque nunca conseguía llegar del todo a donde quería: siempre me frenaba una lesión o el dolor».