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Lord Bendtner GFXGOAL
Traducido por

De los escándalos sexuales a los calzoncillos prohibidos: La vida y los tiempos de «Lord» Nicklas Bendtner

N. Bendtner
Arsenal
Premier League
Dinamarca
FEATURES

La vida de un futbolista profesional es un sueño para la mayoría. Te pagan muy bien por jugar al deporte más popular del mundo. La fama y la notoriedad son envidiables. Sin embargo, ni siquiera una vida así basta para satisfacer por completo al uno por ciento que logra llegar a la cima del fútbol, y Nicklas Bendtner es la prueba viviente de ello.

El exinternacional danés podría haber sido uno de los mejores delanteros de Europa. Cuesta imaginarlo sabiendo cómo transcurrió realmente su vida. Si la carrera de Bendtner se repitiera cien veces, habría sido un éxito en más de la mitad de ellas.

Sin embargo, este fue el insólito caso de alguien cuya trayectoria quedó desviada de forma permanente e irreversible por extraños percances fuera del campo. Fue uno de los primeros grandes memes futbolísticos de internet. Esta es la vida y las peripecias de «Lord Bendtner».

  • Barnsley v Birmingham CityGetty Images Sport

    Bailes eróticos y préstamos

    Bendtner destacó en el fútbol juvenil danés mientras crecía en Copenhague, la capital, pero los problemas le acompañaron desde aquella etapa de su carrera. «De joven tenía un carácter un poco impulsivo», reconoció años después.

    El delantero fichó por el Arsenal en 2005 y se le auguraba un futuro como una de las estrellas del club. Llegó poco antes que Emmanuel Adebayor y después de Robin van Persie. Entretanto, protagonizó un altercado con Thierry Henry durante un entrenamiento.

    «Se me encaró, me gritó a la cara y me dijo de todo», escribió Bendtner sobre el enfrentamiento en su libro. «Ahora, al mirar atrás, veo que me comporté mal. Por entonces tenía otra mentalidad. Tuvimos una pequeña discusión y me puso en mi sitio».

    En 2006, Bendtner fue cedido al Birmingham City, de la Championship. Aunque triunfó en St Andrew's y el equipo de Steve Bruce logró el ascenso a la Premier League, fue entonces cuando su vida fuera del campo empezó a acaparar la atención. Durante la temporada 2006-07 surgieron informaciones según las cuales Bendtner pasaba la mayor parte de su tiempo libre en clubes de bailes eróticos.

    «No se trataba solo de ir a clubes de bailes eróticos cinco veces por semana. No es que fuera adicto a esos clubes, ¡que quede claro! Salía en general», aclaró públicamente el danés en 2020. «Estaba lesionado. Sentía un enorme respeto por Steve. No puedo mentir a las personas a las que respeto de verdad. Tengo que ser completamente sincero. Me llamó a su despacho furioso. Estaba muy disgustado. Cuando me dijo: “Has salido cuatro veces esta semana”, le respondí: “Lo siento mucho, Steve, fueron cinco”. No sabía muy bien cómo reaccionar. Estaba muy enfadado, pero no podía evitar reírse para sus adentros».

    Como si la historia fuera un culebrón, Bendtner acabó dejando atrás aquellas salidas nocturnas y empezó una relación. Con Amy, la hija de Bruce. Se separaron en 2008, probablemente para alivio de Steve.

  • Arsenal's Togo Striker Emmanuel AdebayorAFP

    Peleándose con sus propios compañeros de equipo

    A pesar de esas decisiones, Arsene Wenger había visto suficiente potencial en Bendtner para incluirlo en la primera plantilla del Arsenal en la temporada 2007-08, en la que el equipo luchó por el título de la Premier League. También recibió un nuevo contrato de cinco años.

    En líneas generales, fue una temporada bastante buena para Bendtner. Sus nueve goles en 40 partidos entre todas las competiciones solo fueron superados por Adebayor, Cesc Fabregas y Eduardo da Silva. Además, se convirtió en un héroe para la afición del Arsenal al marcar en su primer toque de balón tras entrar como suplente y asegurar una victoria por 2-1 en casa ante su rival, el Tottenham, durante las fiestas navideñas. Sin embargo, incluso en plena progresión, Bendtner no pudo evitar ponerse trabas a sí mismo.

    En la derrota del Arsenal por 5-1 ante el Tottenham en la vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga, Bendtner introdujo el balón en su propia portería de cabeza y tuvo un altercado sobre el césped con Adebayor que le dejó la nariz ensangrentada. Aquello no echó por tierra todo el trabajo de la temporada, pero sí la ensombreció.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Milagro» en un accidente de coche

    En septiembre de 2009, Bendtner creía que debía agradecer a una fuerza superior seguir con vida después de que su coche quedara siniestro total en un accidente cuando iba camino del entrenamiento. Apenas estuvo de baja un par de semanas por lesiones leves.

    «Creo que alguien puso su mano sobre mí», dijo Bendtner entonces. «No sé qué o quién fue, pero, si lo miro con perspectiva, sencillamente sentí que alguien me ayudaba. Estoy plenamente convencido de que aún no había llegado mi momento. No era el momento de que terminara mi vida. Si mi coche hubiera sido más pequeño y menos seguro, podría haber muerto. Ellos [la policía] lo calificaron de milagro porque no acabó en tragedia ni, al menos, con lesiones graves para mí».

    «Recuerdo hasta la más mínima fracción de segundo. No me desmayé ni perdí el conocimiento. Alguien afirmó que circulaba a 160 km/h. No sé de dónde ha salido semejante disparate. Es completamente falso. No iba tan rápido. En absoluto. He hablado con la policía y no se abrirá ningún caso porque no hubo exceso de velocidad. El accidente ocurrió porque un coche se metió justo delante de mí en el carril izquierdo. Me di cuenta de que, si no reaccionaba, chocaría contra el otro coche un segundo después. Recuerdo que pensé: “Esto va a acabar muy, muy mal. Podría morir ahora”».

    «Así que giré el volante con mucha fuerza hacia la derecha para intentar esquivar al otro coche. Y lo conseguí... Pero acabé en el arcén, en medio de la carretera. El coche dio vueltas, volvió a cruzar la carretera y chocó contra varios árboles que, por suerte, no eran muy grandes. Salí despedido hacia un campo, donde el coche se detuvo. Quedó completamente destrozado. Sé que podría haber sido mucho peor».

    Aunque en aquel momento Bendtner pareció recuperarse por completo, en 2020 reveló que, a raíz del accidente, empezó a acumular varias lesiones menores.

    «El accidente de coche fue un revés enorme para mí», aseguró. «Fue muy grave. Me ha causado mucho dolor y todavía me lo causa. Me cambió. Empecé a ver las cosas de otra manera. Me sentía bastante afortunado de seguir vivo porque fue un accidente bastante grave. Pero me provocó muchas lesiones y problemas menores en los años siguientes, y fue bastante difícil lidiar con ello como jugador y como persona, porque nunca conseguía llegar del todo a donde quería: siempre me frenaba una lesión o el dolor».

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  • Manchester United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chantajeada para someterse a un aumento de pecho

    Mientras tanto, la turbulenta vida amorosa de Bendtner no daba muchas señales de estabilizarse. A finales de 2009, afirmó que una antigua amante le había chantajeado para que le pagara una operación de pecho.

    «Una de las chicas con las que he estado vuelve y asegura que la he dejado embarazada», contó. «Dice que tendré que pagar si quiero que haga algo al respecto. “¿Y eso qué significa?”, le pregunto.

    «“Significa que tienes que pagarme unas tetas nuevas. Quiero que me arreglen las t***s”, dice. Así que acabo pagándole la visita al cirujano estético. Otra noche, una chica lanza un adoquín contra la ventanilla trasera de uno de mis Porsche. Estoy arriba, en el apartamento, y la oigo gritar, pero no salgo. No hay nada de qué hablar. Está c*breada porque no quiero seguir viéndola.

    «Una tercera noche, una chica mira mi móvil mientras duermo. Supongo que descubre que me veo con otras chicas además de ella. A la mañana siguiente se ha marchado. Mi ropa también ha desaparecido: la ha tirado por la ventana y está en la acera».

  • Arsenal's Danish striker Nicklas BendtneAFP

    Perdiendo miles en apuestas

    Bendtner no logró mantenerse en forma durante las temporadas 2009-10 y 2010-11 del Arsenal, así que recurrió al juego para buscar en otro sitio el subidón que le proporcionaban jugar y marcar goles.

    «A veces podía parecer una adicción», dijo Bendtner al recordar lo que hizo en 2011. «Siempre sentí que lo tenía bajo control, pero aquella noche fue una especie de punto de inflexión para mí. Supe que no quería llevar ese estilo de vida. Cuando sufría tantas lesiones en el campo, no podía sentir la emoción de salir a jugar delante de 60.000 personas. Nada estaba a la altura. El único momento en que podía sentir esa competitividad era cuando iba al casino.

    «Cuanto más dinero había en juego, mayor era la descarga de adrenalina. Llegué a perder 400.000 libras, pero acabé recuperando buena parte y esa noche solo perdí 20.000 libras. Me sentí fatal, pero, después de recuperar el dinero, al volver al hotel reflexioné mucho y supe que no volvería a pasar noches apostando grandes cantidades. No quería ser otro futbolista que perdiera todo su dinero por no pensar. Era importante para mí volver a mis raíces y recomponerme. Ahora, al mirar atrás, me alegro de que ocurriera, porque quizá no habría recibido ese toque de atención».

    Entonces, ¿a quién recurrió Bendtner para dejar ese mal hábito? Nada menos que a Steve Bruce. «Steve y yo teníamos una relación muy sincera», continuó. «Me ayudó mucho a lo largo de los años y también me llamaba simplemente para ver cómo me iba. Me decía: “Escucha, no quieres seguir por este camino [el juego]. Sé sensato con tu dinero y toma buenas decisiones en tu vida”. Sin duda tuvo una gran influencia en mis primeros años y también más adelante en mi carrera».

  • Denmark v Portugal - Group B: UEFA EURO 2012Getty Images Sport

    Ropa interior polémica

    Bendtner formó parte de las convocatorias de Dinamarca para el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Fue en esta última donde acaparó titulares, de nuevo por motivos equivocados.

    Bendtner marcó dos goles en la derrota de Dinamarca por 3-2 ante Portugal en la fase de grupos. Tras completar su doblete, se bajó un poco los pantalones cortos para mostrar sus calzoncillos, patrocinados por la casa de apuestas Paddy Power. La UEFA consideró el gesto un caso de publicidad de emboscada y sancionó con dureza a Bendtner: le suspendió para un partido de clasificación para el Mundial de 2014 y le impuso una multa de 100.000 euros, que Paddy Power aceptó pagar por él.

    «Nos enorgullecemos de escuchar a nuestros clientes, y lo que ayer oímos alto y claro es que Nicklas Bendtner no debería sufrir las consecuencias del doble rasero de la UEFA», señaló Paddy Power en un comunicado. «No creemos que Nicklas deba ser sancionado por algo que no tiene más gravedad que llevar sus calzoncillos de la suerte, lo cual, para ser justos, no fue más que una broma».

  • FC Juventus v AC Chievo Verona - Serie AGetty Images Sport

    Bendtner logró una cesión a la Juventus de Antonio Conte para la temporada 2012-13, pese a que el preparador físico del club lo consideró «demasiado gordo» nada más llegar. Sin embargo, las lesiones y otra infracción al volante truncaron su temporada. Ya con 25 años, Bendtner fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol después de que su coche fuera visto circulando en dirección contraria por una calle de Copenhague.

    «Lo siento muchísimo por todos mis amigos y aficionados. Beber y conducir no está bien. Asumo toda la responsabilidad», dijo en las redes sociales, antes de que las autoridades danesas le impusieran una multa de 97.200 libras y le prohibieran conducir durante tres años.

    Este episodio hizo que Bendtner fuera apartado de la selección de Dinamarca durante seis meses. «La DBU ha exigido a Nicklas Bendtner que se tome seis meses para reflexionar sobre su futuro en la selección», señaló la federación danesa. «La DBU respeta el derecho de todos los jugadores a tener una vida privada, pero también tenemos ciertas normas de conducta pública que los internacionales deben cumplir».

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CARDIFFAFP

    Escándalo sexual en un taxi

    La misma noche en que sus compañeros del Arsenal cayeron eliminados ante el Bayern de Múnich en los octavos de final de la Champions League de 2014, Bendtner, borracho, estaba de vuelta en Copenhague y fue acusado de frotar sus genitales contra un taxi.

    «Se puso detrás del coche y se restregó contra la ventanilla lateral después de desabrocharse los pantalones, mientras golpeaba el taxi con el cinturón y gritaba que quería “f*llarme”», declaró el taxista a los medios daneses. «He llevado a borrachos y alcohólicos en mi taxi por Copenhague durante los últimos 25 años, pero nunca había vivido nada parecido».

    Aunque Bendtner evitó, de algún modo, ser detenido y procesado en aquella ocasión, en 2018 volvió a ganarse la enemistad de los taxistas de Copenhague al romperle la mandíbula a uno de ellos tras negarse a pagar un trayecto cuyo importe equivalía a 5 libras. Bendtner fue condenado a 50 días de cárcel, aunque se le permitió cumplir la pena bajo arresto domiciliario.

  • FC Internazionale Milano v VfL Wolfsburg - UEFA Europa League Round of 16Getty Images Sport

    ¡Álzate, «Lord» Bendtner!

    En medio de los diversos escándalos de su vida, Bendtner llegó a sentar la cabeza durante un breve periodo y tuvo un hijo en 2010 con la exbaronesa Caroline Iuel-Brockdorff, estrecha aliada de la familia real danesa. Sin embargo, ambos se separaron poco después del nacimiento de su hijo.

    Ese fue el origen del célebre apodo que recibió en internet, «Lord Bendtner». A menudo se utilizaba para burlarse de su declive futbolístico, pero el delantero, de personalidad desbordante, se lo tomaba con humor. ¿Recuerdas cuando todos los memes llevaban letras grandes, blancas y en negrita? Este vestigio pertenece a aquella época.

    Sin embargo, Bendtner sí llegó a convertirse en lord. En 2015, la publicación danesa Se og Hor compró a su nombre unos 0,09 metros cuadrados de terreno en Glencoe Wood, Escocia. «Lo hemos visto y a Nicklas le parece una ocurrencia divertida», dijo Elisa Lykke, agente de Bendtner. «Nos han pedido que se nos envíe un recibo y nos alegra que contribuya a la conservación de un espacio natural».

  • Último baile

    Al cierre del mercado de fichajes del verano de 2019, Bendtner decidió regresar al club de su infancia, el Copenhague. Había vivido etapas de suerte desigual en el Wolfsburgo, el Nottingham Forest y el Rosenborg en el tramo final de su carrera, pero parecía decidido a despedirse por todo lo alto. Los aficionados acudieron en masa a la tienda del club para lucir el nombre de su ídolo y, por increíble que parezca, se agotaron las camisetas de la primera equipación con el nombre de Bendtner.

    «Ha habido un enorme interés por conseguir nuestra nueva camiseta de la primera equipación con el nombre de Bendtner y el número 32 a la espalda», explicó el responsable de la tienda, Martin Nohr. «Por eso se ha agotado en todas las tallas de adulto. Nos pondremos manos a la obra de inmediato y volverá a estar disponible en todas las tallas dentro de siete a 14 días».

    El regreso de Bendtner al club de la capital duró poco. Estaba claramente lejos del nivel exigido y solo marcó un gol en nueve partidos antes de dar por terminada su etapa allí. Después se marchó al Tarnby FF, un equipo a tiempo parcial de las categorías inferiores de Dinamarca, antes de retirarse definitivamente en 2021.

    Así cayó definitivamente el telón de una carrera disparatada y, literalmente, difícil de creer. Ni siquiera hemos mencionado aquí los mitos que carecían de fundamento real. Estas son las verdades sobre un hombre que realmente vivió al límite.

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