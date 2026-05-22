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Cristiano Ronaldo Al-Nassr title GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

¡De los berrinches a las lágrimas de alegría! Así, un emocionado Cristiano Ronaldo rompió su sequía de títulos con el Al-Nassr

Opinion
C. Ronaldo
Al Nasr FC
1ª División
FEATURES
Al Nasr FC vs Damac FC
Damac FC
Al Hilal
Al Ahli
I. Toney
K. Benzema

Por fin terminó la espera: Cristiano Ronaldo ganó la Liga Profesional de Arabia Saudí con el Al-Nassr. A muchos les dará igual, a otros les molestará, pero para él levantar este primer gran trofeo con su equipo fue muy importante.

Es uno de los futbolistas más laureados de la historia, con cinco Balones de Oro y múltiples ligas en Inglaterra, España e Italia. Aun así, celebró la victoria del Al-Nassr sobre el Damac del jueves como si fuera su primer título liguero.

Sin embargo, es fácil entender por qué: el octavo título de su carrera ha sido uno de los más difíciles de conseguir.

  • TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-RONALDOAFP

    Una jugada muy rentable

    El fichaje de Ronaldo por un equipo de Oriente Medio en 2023 fue más que fútbol: ambos buscaban dinero. Al portugués le prometieron un salario récord con el Al-Nassr, que esperaba ganar millones con el «efecto Ronaldo».

    Como afirmó entonces el presidente del club, Musalli Al-Muammar, su llegada reportaría «beneficios comerciales y de rentabilidad».

    Sin embargo, Al-Nassr pertenece al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), que respaldó el fichaje para que Ronaldo liderara un proyecto que busca mejorar la imagen del país, diversificar su economía y modernizar sus infraestructuras.

    Ronaldo cumplió: marcó goles y elogió al país. Su llegada y los millonarios salarios atrajeron a otros cracks a la entonces desconocida SPL.

    El único problema para Ronaldo era que, pese a seguir marcando goles, no conseguía ningún trofeo. Y eso, para un ganador nato, era un verdadero problema.

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  • FBL-KSA-NASSR-RAEDAFP

    Una figura frustrada

    Se puede decir lo que se quiera de Ronaldo, pero su voluntad de ganar es incuestionable. Es el jugador más profesional de la historia del fútbol. Su dedicación y su riguroso régimen de entrenamiento son legendarios.

    En el Al-Nassr volvió a impresionar con su ética de trabajo —como ya hiciera en Manchester, Madrid y Turín— y marcó numerosos goles en una liga de menor nivel, pero no conquistó ningún título importante. Y eso, claramente, le dolió.

    En la recta final del título de la SPL 2022-23, su frustración creció. En un mes lo vimos patear el balón con rabia (con el Al-Nassr 2-0 arriba), golpear una botella de agua, reclamar a su banquillo, protestar una decisión, empujar a un miembro del cuerpo técnico rival que buscaba un selfi, rechazar un cambio de camiseta y derribar a un rival con una llave de lucha libre.

    Lo más recordado fue el gesto obsceno que hizo a la afición del Al-Hilal —que lo había provocado con cánticos de Lionel Messi— tras perder 2-0 en el Estadio Internacional Rey Fahd el 18 de abril, lo que llevó a algunos seguidores de la SPL a pedir su expulsión de la liga.


  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    «Este capítulo ha terminado...»

    Se mencionaron varias razones para explicar el malestar de Ronaldo, incluidos rumores de que su pareja, Georgina Rodríguez, no se adaptaba a Arabia Saudí y que su relación estaba en crisis.

    En realidad, Ronaldo no estaba contento con Rudi García. Cuando el portugués llegó a Riad, el Al-Nassr lideraba la liga bajo el exentrenador de la Roma. Sin embargo, Ronaldo no confiaba en las tácticas de García y, según se informa, impulsó su despido en abril de 2023.

    Los dos técnicos siguientes, Luis Castro y Stefano Pioli, tampoco mejoraron el rendimiento del equipo, lo que generó dudas sobre la renovación de Ronaldo, cuyo contrato vencía en 2025.

    Se especuló con su pase al Al-Hilal, también propiedad del PIF, para jugar el Mundial de Clubes del verano pasado en Estados Unidos.

    Tras quedar fuera de la Liga de Campeones de Asia, Ronaldo publicó: «El capítulo ha terminado».

    Un mes después anunció su continuidad: «La misma pasión, el mismo sueño», publicó en Instagram tras firmar el contrato más lucrativo de la historia del deporte. «Hagamos historia juntos».

    Y lo lograron, en parte gracias a la llegada de dos compatriotas de primer nivel.


  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Jesús y «los Fab Four»

    Jorge Jesus fue clave para que Ronaldo no ganara la Liga Profesional Saudí 2023-24: el técnico portugués llevó al Al-Hilal a un récord de 100 puntos sin perder ningún partido.

    Cuando el Al-Hilal lo destituyó, el Al-Nassr lo fichó un mes después.

    El técnico admitió que la permanencia de Ronaldo fue clave para su llegada, pues deseaba quedarse en Riad.

    Además, el club cumplió su promesa de reforzar la plantilla para la temporada 2025-26 fichando a Kingsley Coman y João Félix, quienes se sumaron a Ronaldo y Sadio Mané en una delantera de lujo.

    Con su propio “Fab Four”, el Al-Nassr de Jesús arrancó la temporada ganando los primeros 10 partidos.

    «Todos somos jugadores de calidad y, al jugar los cuatro juntos y llevarnos bien, las cosas salen», declaró Félix, que acabó la temporada con 20 goles y 13 asistencias —mejor registro de la liga—, a la web oficial de la SPL.

    «Es bueno que estemos juntos: si a uno le va mal, los demás compensan y el equipo gana».

    «Cuando los cuatro estamos en racha, somos imparables en Arabia Saudí».

    Sin embargo, a finales de año el equipo perdió 10 puntos en cuatro partidos sin ganar.

  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Ronaldo se declara en huelga

    Tras el bajón del Al-Nassr, Ronaldo esperaba fichajes en invierno. Jesús lo deseaba, pero el técnico conocía las restricciones presupuestarias.

    Sin embargo, su rival por el título, el Al-Hilal, no tenía esas restricciones y fichó a Benzema, procedente del Al-Ittihad. Este movimiento sorpresa, dicen, enfureció a Ronaldo, quien consideró que algunos clubes propiedad del PIF eran más privilegiados. En consecuencia, el capitán del Al-Nassr se declaró en huelga y se negó a jugar dos partidos seguidos de la SPL, ante el Al-Riyadh y el Al-Ittihad.

    La Liga Profesional Saudí respondió defendiendo su integridad: «Todos los clubes operan de forma independiente bajo las mismas reglas», afirmó un portavoz.

    «Cada club tiene su propia junta directiva, ejecutivos y responsables deportivos, y toma sus decisiones de fichajes y gastos dentro de un marco financiero que garantiza la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Ese marco es igual para todos.

    Cristiano se ha comprometido plenamente con Al Nassr desde su llegada y ha contribuido a su crecimiento. Como cualquier competidor de élite, quiere ganar, pero ningún jugador, por importante que sea, puede imponer decisiones fuera de su club.

    La reciente actividad de fichajes lo demuestra: un club se reforzó de una forma concreta y otro optó por un enfoque distinto, siempre dentro de los parámetros financieros aprobados.

    «La competitividad de la liga habla por sí sola. Con pocos puntos de diferencia entre los cuatro primeros, la lucha por el título sigue viva. Ese equilibrio demuestra que el sistema funciona como se diseñó».

    No está claro si esta declaración influyó en su regreso. Ronaldo nunca explicó por qué terminó su protesta el 14 de febrero ni por qué la inició.

    Lo relevante era que había regresado, pues su ausencia fue un desastre de relaciones públicas para la SPL, pero el fin del boicot no significó el fin de la polémica en torno a Ronaldo.

  • FBL-KSA-NASSR-AHLIAFP

    «¿A quién estamos persiguiendo?..»

    Mientras el Al-Nassr luchaba por el título, algunos rivales se quejaron de un supuesto trato de favor arbitral hacia el líder.

    Tras el 1-1 del Al-Ahli, tercero, ante Al-Fayha el 7 de abril, Ivan Toney denunció dos penaltis “claros” no pitados a su equipo. Al preguntarle quién se beneficiaba de esas decisiones, el máximo goleador de la SPL respondió: «Sabemos quién. ¿A quién perseguimos? Si quieres detalles, puedo darlos; quizá me meta en líos, pero digo las cosas como son».

    Esa misma noche publicó en redes: «Está claro qué es lo que está influyendo aquí». Su compañero Galeno fue más directo y afirmó que la SPL podría «entregarle el trofeo ya» al Al-Nassr. «Quieren sacarnos del campeonato a toda costa y entregar el trofeo a una sola persona. Es una falta total de respeto hacia nuestro club».

    Ronaldo, obviamente, no se dejó impresionar por las acusaciones bastante descaradas de que los árbitros tenían órdenes de regalar la liga a su jugador más importante.

    «Fui el primero en llegar a la liga y los demás vienen aquí por mí, así que deberían respetar la liga, el proyecto y a los árbitros, porque a veces fallan, pero son humanos», respondió Ronaldo a su excompañero del United, Rio Ferdinand.

    «Por eso, creo que la SPL debería celebrar una gran reunión y establecer algunas normas. Si no, no creo que la liga vaya a seguir creciendo en los próximos años».

    Ronaldo insistió en que, a su juicio, Al-Nassr —y no Al-Ahli ni otros rivales— es quien sufre obstáculos externos.

    «Sabemos que debemos esforzarnos más en la cancha porque otros clubes tienen poder fuera de ella. Esa es la verdad», afirmó.

    «Pero no quiero hablar de eso ahora. Lo haré al final de la temporada, porque he estado callado muchas semanas».

  • TOPSHOT-FBL-KSA-AFC-CHAMPIONS LEAGUE-AL-NASSR-GAMBA OSAKA-FINALAFP

    ¿Te estás viniendo abajo por la presión?

    Como era de esperar, Ronaldo respondió a las acusaciones del Al-Ahli marcando en la clave victoria 2-0 sobre Toney y compañía a finales de abril. Pero una sorpresiva derrota 3-1 ante el Al-Qadsiah de Brendan Rodgers permitió al Al-Hilal acercarse y forzar un duelo decisivo contra el Al-Nassr la semana pasada.

    La victoria les habría dado una ventaja insuperable, pero un autogol de Bento en los últimos segundos otorgó el empate al Al-Hilal. Ronaldo, ya sustituido, esbozó una sonrisa amarga, mientras los hinchas del Al-Nassr temían otro fracaso.

    Como explica el subdirector editorial de GOALArabia, Haytham Elhalmoush: «Nadie creía que el Al-Nassr fuera a ganar. Tenían la misma fama que el Inter, el Atlético o el Arsenal antes de sus títulos: un gran equipo con muchos aficionados, pero acostumbrado a fallar en la última ronda de la Liga Profesional saudí. Muchos creyeron que la llegada de Ronaldo lo cambiaría, pero no fue así.

    No habían ganado la liga, la copa ni la Liga de Campeones de Asia, a pesar de contar con Ronaldo, Sadio Mané, Marcelo Brozović y otros grandes nombres, además de buenos jugadores saudíes. Todo se reducía al carácter del equipo: no aguantó la presión en la recta final».

    La sensación de que Al-Nassr volvería a ceder ante la presión se intensificó tras perder ante Gamba Osaka en la final de la Liga de Campeones de la AFC 2 (el equivalente asiático de la Europa League) el sábado pasado.

    Ronaldo, de 41 años, ni siquiera sonrió: al terminar el encuentro se marchó directo al túnel en vez de recoger su medalla de subcampeón. Llevaba en el Al-Nassr el tiempo suficiente como para saber que aún no había hecho nada para cambiar la percepción del club como el mayor «fracasado» del fútbol saudí.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ya está hecho

    En un ambiente de alta tensión y escrutinio, el Al-Nassr saltó al campo el jueves por la noche para enfrentar al Damac en su último partido de la SPL. Sabían que la victoria les daría el título y, esta vez, lo lograron.

    Mané abrió el marcador tras un córner, Kingsley Coman amplió la ventaja con un disparo desde el borde del área, y aunque Damac recortó desde el punto de penalti, Ronaldo se adueñó del partido.

    El portugués puso el 3-1 con un centro-tiro libre que esquivó a varios jugadores en el área y se coló por la esquina inferior derecha, antes de sentenciar la victoria —y el título— con un remate a bocajarro a nueve minutos del final.

    Tras el segundo tanto, Ronaldo se emocionó: sabía que, aunque tarde, había cumplido su misión. Más de tres años después de su llegada, por fin tenía un título “importante”. Se derrumbó al salir ovacionado poco antes del final.

    Muchos se sorprendieron por sus lágrimas, pero aunque el título de la SPL quizá no significara mucho para el fútbol mundial, para él lo era todo.

    «La gente discutía si a Ronaldo le importaba de verdad el Al-Nassr y su legado en Arabia Saudí o si solo le interesaba él mismo y el dinero», dice Elhalmoush. «Pero ya le habíamos visto llorar tras derrotas en partidos importantes porque parece que realmente le gusta el club y la afición. Se ha involucrado aún más de lo que esperábamos, ahora es copropietario del equipo e incluso disfruta de la cultura saudí.

    Por supuesto, tiene metas personales, como llegar a los 1000 goles o jugar de forma profesional con su hijo, algo que está cerca de lograr, ya que Cristiano Junior podría unirse al Al-Nassr este verano. También sentía la presión de liderar la revolución futbolística en Arabia Saudí.

    «Pero creo que para él era importante a nivel puramente personal. Sí, el dinero es fantástico, su estilo de vida es fantástico y todo gira en torno a él, pero, al fin y al cabo, es un tipo increíblemente competitivo, un gran profesional que solo quiere ganar.

    Por eso muchos aficionados neutrales le apoyaban: se lo merecía. Aunque no seas fan suyo, verle llorar lo dice todo.