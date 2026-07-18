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Lamine Yamal Lionel Messi World Cup final GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

De los baños de bebé a la final más grande: Lamine Yamal puede usar el partido para mostrar que es el heredero de Lionel Messi

Opinion
World Cup
España
L. Messi
L. Yamal
FEATURES
España vs Argentina
Barcelona
Argentina

Lamine Yamal siempre ha admirado a Lionel Messi. La leyenda del Barcelona era —y sigue siendo— su único ídolo. «Nunca he tenido otro», admitió Yamal a Tuttosport. «Una vez me hice una foto con él. Yo era un desconocido». En realidad era un bebé de pocas semanas cuando, junto a su madre, posó en una sesión organizada por SPORT en 2007 para un calendario benéfico.

La foto de Messi, entonces de 20 años, bañando al pequeño Yamal ya es un icono. Parece un bautismo del futuro mesías del Barça, la unción del heredero al trono del mejor jugador de la historia.

Este domingo, en la final del Mundial, podría cumplirse esa “profecía”: Yamal listo para cerrar una era gloriosa y abrir otra.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Soy muy exigente conmigo mismo»

    Es injusto cargar a Yamal con tanta presión, aunque ya se ha acostumbrado desde que, con 16 años, entró en el once del Barça.

    La excelencia sostenida de Messi durante más de dos décadas lo distingue de cualquier otro jugador de la historia, así que pedirle a Yamal que emule esa longevidad es mucho.

    El adolescente reconoce que «alcanzar el nivel de Messi es imposible», pero aspira a «ser como él algún día», una ambición que no sorprende.

    El joven asegura no sentir presión; afirma haberla dejado atrás en Mataró hace años, y no hay razón para dudarlo. ¿Cómo explicaríais, si no, que un chico de 16 años juegue con tanta audacia en un Europeo?

    Sin embargo, aunque no le agobia la presión externa, quizá sienta el peso de sus propias expectativas. Como reveló tras el partido de cuartos de final contra Bélgica: «Soy muy exigente conmigo mismo. Nunca estoy satisfecho con lo que hago».

    Eso explica por qué, a veces, ha intentado hacer demasiado durante la campaña de España para el Mundial de 2026.

    • Anuncios
  • Lamine YamalGetty Images

    Un gol, ninguna asistencia

    Mucho antes del torneo, se daba por sentado que Yamal era clave para las aspiraciones de España, así que su lesión al final de la temporada 2025-26 con el Barcelona generó gran preocupación.

    La sensación de que España carecía de mordiente sin el adolescente más talentoso del fútbol no hizo más que intensificarse tras el sorprendente empate inaugural ante Cabo Verde, en el que Yamal comenzó en el banquillo, y, una vez que volvió a la alineación titular, La Roja pareció un equipo completamente diferente.

    Solo disputó el primer tiempo del debut ante Arabia Saudí, pero encarriló el 4-0 que levantó la moral del grupo.

    Sin embargo, de forma sorprendente, no ha vuelto a marcar ni a dar una asistencia, lo que afecta a un joven demasiado exigente consigo mismo.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un consejo sabio

    «Lamine debe calmarse; a veces se presiona por demostrar su valía», reconoció el capitán de España, Rodri. «Pero es clave para nosotros con y sin balón.

    Tiene 19 años, así que a veces debemos calmarlo. Es muy maduro, pero aún puede mejorar en la lectura del juego, algo normal a su edad.

    «Siempre le digo que siga adelante aunque no le piten falta. Escucha, quiere aprender y da un gran ejemplo con su actitud».

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Lo que pueda hacer para ayudar»

    Impresiona ver cómo Yamal afronta las constantes preguntas sobre su falta de goles y asistencias. Sabe que su presencia en el campo es clave para España, que no ha perdido ningún partido desde su debut en septiembre de 2023.

    «Sé que con mis movimientos atraigo a muchos rivales, lo que me permite crear espacios para un compañero», señaló acertadamente.

    «Cualquier cosa que pueda hacer para ayudar, aunque no toque el balón, es positiva. Todos están obsesionados con marcar goles, pero ganamos la Eurocopa y yo solo marqué uno».

    Para ser justos, ese único gol fue tan significativo como espectacular, ya que desencadenó la remontada de España en su victoria por 2-1 sobre Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024, y persiste la sospecha de que este Mundial no terminará sin que Yamal deje su huella en la competición.

    Y él también siente que su gran momento está al caer.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Dejar lo mejor para el final?

    «Nunca he sido el mejor jugador en la fase de grupos», declaró Yamal a Mundo Deportivo la semana pasada. «Cuanto más se acercan los partidos importantes, las semifinales o la final, mejor juego».

    Contra Francia hubo pruebas suficientes: aunque no marcó ni asistió en Texas, atormentó a Lucas Digne y una falta sobre él permitió a Mikel Oyarzabal abrir el marcador de penalti.

    Además, intervino en la acción del segundo tanto y creyó marcar el tercero con un potente zurdazo al estilo Messi, anulado por fuera de juego.

  • Messi Yamal 2007UNICEF

    «Yamal es lo mejor»

    Sorprende que Yamal ya no pueda evitar que Messi conquiste su tercer Balón de Oro del Mundial. Es una locura por dos razones: nadie había ganado siquiera dos antes que Messi y, ahora, ¡tiene 39 años!

    Su decisiva actuación en la remontada ante Inglaterra en semifinales prácticamente le garantiza el premio y podría sumarle un noveno Balón de Oro.

    Logros así hacen casi imposible que Yamal igual a Messi. Sin embargo, el joven español está mejor situado para heredar su legado.

    «Hay una nueva generación de futbolistas muy buenos con muchos años por delante, pero si tuviera que elegir a uno por su edad, por lo que ha hecho y por su futuro, ese sería Lamine», declaró el capitán de Argentina hace apenas un par de meses. «Para mí, él es el mejor».

    Este domingo, Yamal podrá demostrarlo frente a su único ídolo, el mesías del fútbol al que parece destinado a suceder.

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